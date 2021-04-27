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Ночью мороз, днем – до +15: синоптик уточнила прогноз на среду

27 апреля, 14:14

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

После неожиданного снега и морозных ночей в Украину потихоньку возвращаются потепление и солнце

В среду, 28 апреля, погода начнет налаживаться: никаких дождей и снега, днем потеплеет до 14 градусов. Но вот ближайшая ночь еще будет морозной. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

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Ночью еще заморозки, 1-3 градуса ниже нуля.

Днем температура воздуха поднимется до 11-15 градусов тепла.

Разве что в Сумской области будет холоднее, 8-10 градусов.

Никаких осадков, солнечно.

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В Киеве ночью заморозки, а днем до +13.

В тренде
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А что на Пасху?

По предварительным прогнозам, и ночью, и утром 2 мая на западе, севере и в центре страны ожидаются ливни, порывистый ветер и грозы.

Температура воздуха порадует, 17-23 тепла.

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В Киеве на Пасху солнечно, гроза и 18 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 апреля Украину неожиданно засыпало снегом.

Видео: Сегодня

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погода прогноз погоды наталка диденко

Источник: Сегодня

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