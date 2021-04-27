Ночью мороз, днем – до +15: синоптик уточнила прогноз на среду

В среду, 28 апреля, погода начнет налаживаться: никаких дождей и снега, днем потеплеет до 14 градусов. Но вот ближайшая ночь еще будет морозной. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
Ночью еще заморозки, 1-3 градуса ниже нуля.
Днем температура воздуха поднимется до 11-15 градусов тепла.
Разве что в Сумской области будет холоднее, 8-10 градусов.
Никаких осадков, солнечно.
В Киеве ночью заморозки, а днем до +13.
А что на Пасху?
По предварительным прогнозам, и ночью, и утром 2 мая на западе, севере и в центре страны ожидаются ливни, порывистый ветер и грозы.
Температура воздуха порадует, 17-23 тепла.
В Киеве на Пасху солнечно, гроза и 18 градусов.
Как сообщали новости "Сегодня", 26 апреля Украину неожиданно засыпало снегом.
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