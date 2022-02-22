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"Новая Берлинская стена?": Резников о признании "ЛДНР"

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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22 февраля, 10:43
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Министр обороны призвал ввести санкции за признание псевдореспублик
Резников ответил Путину
Резников ответил Путину / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Запад ввести санкции против России в ответ на признание самопровозглашенных "ЛДНР".

Он отметил, что РФ признала свою агрессию против Украины, и подчеркнул, что наша страна может себя защитить.

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"Кремль признал не самопровозглашенную "ДНР/ЛНР" – Кремль признал собственную агрессию против Украины. Мы остаемся уверенными и спокойными. Мы готовы и способны защищать себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Очередной кирпич в стене? Новая Берлинская стена?" — написал он в Twitter.

Ситуация вокруг "ЛДНР"

21 февраля президент Российской Федерации признал независимыми так называемые "ЛДНР". Глава РФ подписал соответствующий указ.

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Путин назвал это решение "давно назревшим". После подписания соответствующего указа глава РФ начал вводить русские войска в ОРДЛО. На Донбассе люди заметили ночью колонны военной техники.

Из-за решения Путина президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР". Согласно решению американского лидера, в частности, запрещены инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик. Кроме того, указ дает возможность накладывать санкции на любое лицо, решившее действовать в "ЛДНР".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен решением России о признании так называемых "ЛДНР". Генсек отметил полную поддержку ООН суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Глава государства заявил, что Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на Россию.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что осуждают решение Российской Федерации о признание "независимости" созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины.

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