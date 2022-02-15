Новая хакерская атака? Сайт Минобороны перестал работать

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Сайт министерства не работает / Фото: Коллаж: Сегодня

Днем 15 февраля сайт Министерства обороны Украины приостановил свою работу. Как сообщает "Сегодня", с чем это связано пока неизвестно.

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Угроза российской агрессии

Россия уже стянула более чем 100-тысячную армию к границе с Украиной.

12 января была обнародована интерактивная карта , на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, выявленных западными СМИ в ноябре 2021 года.

, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, выявленных западными СМИ в ноябре 2021 года. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Это вызывает опасения, что удар по Украине может быть нанесен с территории Беларуси. Россия активно стягивала военную технику и в этом направлении.

возле границ Украины и Евросоюза. Это вызывает опасения, что удар по Украине может быть нанесен с территории Беларуси. Россия активно стягивала военную технику и в этом направлении. НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.

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