Українська
$ 27,72
33,41
  1. Последние новости Украины

Новая космическая программа Украины – космодром и семь спутников за пять лет

10 мая, 08:56

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Чем займутся украинские спутники на орбите и сколько нужно денег на покорение космоса, рассказали в Государственном космическом агентстве

Фото: ESSP-SAS, REUTERS/Mike Blake, 061.ua

Фото: ESSP-SAS, REUTERS/Mike Blake, 061.ua

Украина в ближайшие пять лет вступит в Европейское космическое агентство и запустит на орбиту семь спутников, а еще один спутник улетит в космос со стартовой площадки компании-детища Илона Маска SpaceX. Программа потребует финансирования в 15 млрд гривен.

Реклама

Об этом рассказал председатель Государственного космического агентства Владимир Тафтай в эфире "Первого делового".

Список главных целей новой космической программы Украины на пять лет:

  1. Создание украинского космодрома.
  2. Создание спутниковой группировки семи украинских спутников.
  3. Запуск на орбиту спутника "Сич-2-30" в декабре 2022 года. Запуск состоится с пусковой площадки SpaceX. Спутник "Сич-2-30" уже проходит испытания, ожидается, что он будет готов к октябрю 2021 года.
  4. Вступление в Европейское космическое агентство.

Читайте также: Истории 6 украинских покорителей Вселенной к 60-летию полета человека в космос

Украинские спутники на орбите, по словам Тафтая, займутся зондированием, то есть будут делать снимки поверхности Земли. Это поможет бороться с незаконной вырубкой лесов и нарушениями в использовании водных ресурсов, даст возможность быстрее реагировать на пожары и так далее.

В тренде
Падение в 37 раз. В Украине практически остановилась вакцинация от коронавируса
Реклама

"Благодаря спутникам информацию можно получить быстрее, когда проблема только начинается", – отметил Тафтай.

Напомним, Украина живет без космической программы уже три года. Официально утвердить новый план собираются в течение ближайших месяцев.

Видео: Сегодня

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о пионерах космонавтики, которые имеют украинские корни.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Что будет с курсом доллара после праздников
Что будет с курсом доллара после праздниковЭкономика
Декоммунизация может убить
Декоммунизация может убить "Родину-мать". Как возводился знаковый монумент КиеваФаново
Где выгоднее обменять доллар: курс валют ПриватБанка, Monobank и других
Где выгоднее обменять доллар: курс валют ПриватБанка, Monobank и другихФинансы
Ryanair и Wizz Air назначили новые рейсы в Италию: почем билеты на лето
Ryanair и Wizz Air назначили новые рейсы в Италию: почем билеты на летоТранспорт
Лещенко из
Лещенко из "Укрзализныци" угодил в скандал – его жена дала концерт в Москве (видео)Украина
На Украину надвигаются сильные грозы: где погода будет опасная
На Украину надвигаются сильные грозы: где погода будет опаснаяУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять