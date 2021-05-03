"Новая почта" участвует в уникальной акции к 150-летию Леси Украинки

Компания "Новая почта" примет участие в акции к юбилею украинской писательницы и поэтессы Леси Украины – доставит уникальные сборники изданий ее работ в сотни библиотек.

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Об этом сообщает газета День.

День рождения Украинки в этом году отмечается на государственном уровне – к такой важной дате Украинский институт книги при поддержке Министерства культуры и информационной политики выпустил полный нецензурированный академический сборник ее произведений в 14-томах.

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Особое внимание уделили ее рукописям и черновикам.

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На сам проект потратят более 6,2 млн гривен – этого хватит на 1312 комплектов изданий. "Новая почта" доставит их в 220 библиотек по всей Украине.

"Мы благодарны Новой почте за понимание важности быстрой и бесплатной доставки издания в библиотеки всех регионов", – говорит директор Украинского института книги Александра Коваль.

Исполнительный директор "Новой почты" Александр Бульба назвал честью для компании присоединиться к проекту.

"Поддержка креативной индустрии сейчас, как никогда, важна. Поэтому мы взяли на себя обязательство доставить это уникальное собрание произведений в библиотеки, чтобы как можно больше украинский, в частности молодежи, могли ознакомиться с литературным наследием нашей страны", – говорит Бульба.

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Ознакомиться с полным собранием сочинений Леси Украинки можно будет и онлайн.

Напомним, что 150 лет с дня рождения поэтессы исполнилось 25 февраля. К этой памятной дате ведущие телеканала "Украина" зачитали лирику Леси Украинки.

Видео: Сегодня

Также сообщалось, что по этому поводу Нацбанк выпустил 300 серебряных банкнот номиналом в 200 гривен – они унаследовала дизайн купюры аналогичного номинала, которая начала ходить в 2020 году.