"Новая труба не нужна". Что украинцам нужно знать при смене поставщика газа

В Украине уже полгода работает рынок газа для населения. Теперь потребители имеют право выбрать себе поставщика с более выгодными условиями. Но для украинцев пока мало понятна новая система: у многих возникает недоверие и страх. Это нормальная практика для первого года работы газового рынка. Развеять вокруг этого мифы и разобраться с нюансами помогла Ксения Ахметова, заместитель директора по развитию компании "Агросинтез трейдинг".

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/ Фото: Pixabay

Вокруг перехода к новому поставщику много "страшилок". Например, говорят, что старые поставщики даже могут перекрыть подачу газа. Ваши потребители сталкивались с такими проблемами?

К сожалению, да. Например, звонит человек и говорит, что хочет сменить поставщика, но боится, потому что его соседу после решения перейти в другую компанию отключили газ. В нашей практике было всего три случая с попытками отключения газа, но мы информируем людей, объясняем им алгоритм действий в таких ситуациях. При возникновении конфликтных ситуаций мы предлагаем клиентам бесплатную юридическую помощь, чтобы помочь разобраться и чувствовать себя более защищенным.

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Еще одна ситуация. Она была очень распространенной в декабре, когда у нас был самый низкий тариф на рынке. Нам звонили клиенты и рассказывали, что после решения сменить компанию с ними связывался представитель действующего поставщика и говорил, что "это мошенники", "у них нет лицензии" и тому подобное. Многие верят, начинают сомневаться.

Хочу подчеркнуть, что всю информацию о компании-поставщике можно легко перепроверить в лицензионном реестре НКРЭКУ. К сожалению, многие люди не знают о его существовании.

И все же, есть ли риски при переходе?

Люди ничем не рискуют. Новые правила рынка позволяют им менять поставщика хоть каждый месяц. И для этого не нужно подводить себе еще одну газовую трубу.

Есть компании, которые занимаются доставкой газа и отвечают за трубы, а есть компании, которые продают газ и отвечают за его поставки клиенту. Доставка – это "облгаз", поставки – "облгазсбыт". Последний теперь, по сути, не будет единственным поставщиком. Потребитель может выбрать такой же "сбыт" по собственным критериям.

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Перед украинцами открылся огромный выбор. Как не ошибиться и выбрать надежного и добросовестного поставщика?

Перед тем как сменить поставщика, нужно проверить, есть ли у него лицензия. Еще обязательно нужно позвонить и пообщаться с колл-центром: услышать, насколько адекватно к вам будут относиться, потому что такое же отношение будет и в будущем при возникновении проблемных вопросов.

Что касается нашей компании, то "Агросинтез Трейдинг" уже несколько лет успешно работает как оптовый поставщик газа. Важный момент – у нас дифференцированный бизнес. После открытия рынка газа для населения компания начала развивать услуги розничного газоснабжения под торговой маркой NEOGAS. Мы предоставляем услуги газоснабжения для населения по всей территории Украины. Оптовое направление и доходы от него позволяют нам иметь стабильные источники поставок.

С 1 февраля будет действовать фиксированная цена 6,99 грн за кубометр. Сможете ли вы ее удерживать?

Да, и даже ниже. Но будет сложно, как и всему рынку. Мы понимаем, что такая ситуация ненадолго. Уверены, что за счет дифференцированного бизнес-портфеля нашей компании мы выполним обещание бренда и до конца сезона тарифы NEOGAS будут даже привлекательнее, чем у крупных поставщиков.

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Как стать вашим клиентом?

Мы предлагаем быстрое и легкое подключение. На сайте компании есть форма, которую нужно заполнить и загрузить копии необходимых документов: паспорт, ИНН, документ, подтверждающий право собственности на имущество, либо доверенность от собственника, подписанное заявление на присоединение. При условии, что все в порядке с документами, через семь дней потребитель переходит к нам. По срокам подключения у нас один из лучших показателей на рынке.

Важный момент: если вы решили сменить поставщика и выбрали нового, не нужно это согласовать со старым поставщиком или менять оборудование. Новый поставщик самостоятельно решает все формальности. Кроме того, при смене поставщика газа сохраняются льготы и субсидии.

Людей также волнует вопрос, могут ли их отключать за неуплату среди отопительного сезона?

За долги могут отключить газ. В правилах, установленных Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), четко прописано, в каких ситуациях можно отключить потребителю газ.

Справка. Если бытовой потребитель не произвел оплату за потребленный природный газ в течение десяти дней после срока, определенного договором поставки природного газа, поставщик имеет право принять меры по прекращению поставки природного газа потребителю путем направления письменного сообщения (с отметкой о вручении) с требованием самостоятельно прекратить потребление природного газа за счет перекрытия запорного устройства перед газовым прибором и допустить представителя поставщика по предъявлению служебного удостоверения на объект для пломбирования запорных устройств, что должно осуществляться с соблюдением техники безопасности. При этом в сообщении о прекращении потребления природного газа поставщик должен указать основания и дату прекращения газопотребления, которая не может быть ранее, чем за три дня до даты получения уведомления.

Нужно помнить, что потребитель, который решит сменить поставщика, обязан рассчитаться с предыдущим поставщиком. Оплату "долгового" счета необходимо провести в течение десяти рабочих дней со дня выставления счета.

Вы часто общаетесь с клиентами и знаете обо всех проблемах, возникающих после введения рынка газа. Можете рассказать, чего хотят и ждут потребители?

Потребители хотят больше прозрачной информации обо всех поставщиках в одном месте, на одном ресурсе. Сейчас есть хороший сервис – "Газотека". Там можно увидеть список поставщиков, сравнить цены, узнать другую полезную информацию. Насколько мне известно, его планируют развивать: информация будет обновляться и актуализироваться. Это действительно очень удобно.

Среди пожеланий также создание "реестра поставщиков", где потребитель по EIC-коду смог бы проверить, чьим клиентом и с какого периода он является, чтобы не было ситуации, когда человек получает два счета от разных компаний. На данный момент, если человеку нужно убедиться, что он наш клиент, мы даем соответствующую справку. По собственному опыту мы можем сказать, что чем больше клиентов у компании, тем сложнее это делать. Поэтому такой реестр упростил бы жизнь и потребителям, и поставщикам.

Еще одна проблема – многие люди физически не могут собрать все нужные документы. В первую очередь это касается документов, подтверждающих право собственности на имущество либо доверенность от собственника. Эти сложности возникают, когда, например, у объекта много собственников или они проживают в другом городе, стране. С такой ситуацией сталкиваются очень многие и это реально проблема.

Куда жаловаться на неправильное начисление и действия операторов, как перепроверить суммы начислений?

С любыми жалобами касательно неправомерных действий оператора ГРС нужно обращаться в НКРЭКУ. А если вы не согласны с выставленным счетом, можете решить эту проблему в судебном порядке.

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