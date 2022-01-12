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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Новая волна COVID-19 и смертельное ДТП под Киевом — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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12 января, 06:00
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В Украине начинается новая волна коронавируса, а в Киевской области в ДТП погиб мужчина
В НАН заявили, что Украина на пороге новой волны COVID-19, а под Киевом грузовик столкнулся с легковушкой/Коллаж: "Сегодня"
В НАН заявили, что Украина на пороге новой волны COVID-19, а под Киевом грузовик столкнулся с легковушкой/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Украине начинается новая волна COVID-19 — НАН

В Украине начинается новая волна коронавируса. Количество положительных тестов возросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря.

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В Украине выросло количество положительных COVID-тестов/Коллаж: "Сегодня"
В Украине выросло количество положительных COVID-тестов/Коллаж: "Сегодня"

Армия России не уходит: США заявили о ЧП на переговорах с Кремлем

Посол США в Москве Джон Салливан в интервью российским журналистам назвал скопление войск России на границе Украины чрезвычайной ситуацией и реальной угрозой. Никакой деэскалации с российской стороны американцы не наблюдают, а они, как известно, в последние недели ведут воздушную разведку в регионе с территории Украины.

Солдатики Путина никуда не делись, о чем и сообщил журналистам Джон Салливан/Коллаж: "Сегодня"
Солдатики Путина никуда не делись, о чем и сообщил журналистам Джон Салливан/Коллаж: "Сегодня"

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В Киевской области грузовик столкнулся с легковушкой: погиб человек

В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии/Фото: полиция Киевской области, коллаж: "Сегодня"
Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии/Фото: полиция Киевской области, коллаж: "Сегодня"

В Одесской области зацвели редкие зимние цветы

В Одесской области зацвели редкие зимние цветы – безвременник анкарский. Растение занесено в Красную книгу Украины и находится на грани исчезновения.

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Цветы расцвели вблизи города Татарбунары на небольшой поляне/Фото: Facebook, автор — Иван Русев, коллаж: "Сегодня"
Цветы расцвели вблизи города Татарбунары на небольшой поляне/Фото: Facebook, автор — Иван Русев, коллаж: "Сегодня"

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