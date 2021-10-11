Новая волна COVID-19: вчера украинцы установили рекорд по количеству вызовов "скорой" в сутки

К медикам обращались преимущественно из-за подозрений на заражение коронавирусом из-за того, что в Украине стремительно распространяется новая волна

Вчера скорая выезжала на вызовы украинцев рекордное количество раз. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера, 10 октября количество обращений по номеру 103 достигло рекордных показателей. К медикам обратились более 44 тысяч раз за сутки.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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На данный же день пришлось наибольшее за всю историю количество выездов бригад экстренной медицинской помощи и в соответствии госпитализаций пациентов.

"В первую очередь это связано с новой волной коронавирусной болезни COVID-19" , – пояснили в Минздраве.

Когда необходимо вызвать "скорую" при коронавирусе?

Обращаться за экстренной медицинской помощью нужно при наличии конкретных состояний и симптомов:

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Боли в грудной клетке

Одышка в состоянии покоя или любые признаки дыхательной недостаточности

Сатурация менее 92%

Нарушение сознания.

Когда медики могут отказаться ехать на вызов?

При подозрении на COVID-19 высокая температура тела (более 38 градусов) не является основанием для выезда бригады экстренной медицинской помощи или госпитализации.

"Однако, если вместе с температурой существуют любой из вышеуказанных симптомов, следует вызвать бригаду экстренной медицинской помощи" , – отмечают медики.

Диспетчер 103 осуществляет опрос и при показаниях направит ближайшую свободную бригаду к пациенту.

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"Если в ходе опроса будет установлено, что пациент не нуждается в выезде бригады, такому пациенту посоветуют обратиться к семейному врачу или его проконсультирует доктор по телефону", – добавляют в Минздраве.

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