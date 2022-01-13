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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Новая волна и расширение оранжевой зоны: какая ситуация с COVID-19 в Украине

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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13 января, 10:10
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Количество новых COVID-случаев продолжает стремительно расти, а ситуация в областях ухудшается
За сутки в Украине зафиксировали более 10 тыс. новых COVID-больных
За сутки в Украине зафиксировали более 10 тыс. новых COVID-больных / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине увеличилось количество оранжевых зон адаптивного карантина. Кроме того, в Национальной академии наук Украины заявили о новой волне коронавируса.

Сайт "Сегодня" рассказывает последние новости о COVID-ситуации в стране.

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Статистика COVID-19

За 12 января в Украине обнаружили 10 046 новых подтвержденных случаев COVID-19. Заболело 590 детей и 255 медиков.

За прошлые сутки госпитализировали 1676 человек. Зафиксирован также 191 летальный случай. За сутки выздоровели 7202 человека.

За все время пандемии в Украине:

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  • заболели – 3 727 034 человека;
  • выздоровели – 3 537 826 человек;
  • летальных исходов – 97 928.

Всего провели 17 071 469 ПЦР-тестирований.

Вакцинация населения

За последние сутки против коронавируса вакцинировано 102 580 человек. Первую дозу получили 33 452 человека, вторую дозу – 53 342 человека, дополнительную дозу получили 749 человек, бустерную дозу – 15 037 человек.

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С начала вакцинальной кампании привито 14 909 168 человек, из них получили первую дозу – 14 909 166 человек, получили две дозы – 14 152 238 человек, получили дополнительную дозу – 8088 человек, бустерную дозу – 56 178 человек.

Всего провели 29 125 670 прививок.

Карантинные зоны

В Украине уже три области находятся в оранжевой зоне.

В частности, в Прикарпатье превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. В Сумской данный же показатель превышен уже пару дней подряд. А вот в Херсонской области динамика уровня госпитализаций не в пределах нормы, по меньшей мере, три дня.

Оранжевые:

  • Сумская,
  • Ивано-Франковская,
  • Херсонская области.

Желтые:

  • г. Киев,
  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская области.

Новая волна коронавируса

В Украине начинается новая волна коронавируса. По данным Национальной академии наук, после новогодних праздников количество положительных тестов выросло почти на 40%. Сравнение проводилось с последними днями декабря.

В то же время выросло и количество тестирований на коронавирус, а также объемы положительных тестов. Среднее количество новых заболеваний в Украине составляет до 4540 в день, среднее количество летальных исходов – 158 в день в среднем за последнюю неделю.

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