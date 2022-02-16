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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Новая волна? В Одессе ищут бомбы в судах и аэропорту

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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16 февраля, 11:56
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Сообщения о якобы "заминировании" поступило в День единения 16 февраля
В Одессе ищут взрывчатку.
В Одессе ищут взрывчатку. / Фото: Коллаж: Сегодня

В День единения Украину накрыла волна минирований. В Одессе 16 февраля проверяют информацию о взрывчатках в трех судах и аэропорту.

Об этом сообщил Telegram-канал Новини.LIVE Odesa.

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Сначала в Одессе заминировали Киевский и Малиновский суды. Позже стало известно о минировании аэропорта с Приморским судом.

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE Odesa, который находится в аэропорту, паники нет и проходит проверка. А пассажиров, которые в ближайшее время должны вылететь из Одессы, запускают не через новый терминал, а через старый.

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Заминировали весь Киев

16 февраля на спецлинию поступило анонимное сообщение о минировании всего Киева. Специалисты проводят проверки.

В полиции Киева сайту "Сегодня" подтвердили, что утром поступило анонимное сообщение о минирования ряда объектов в столице.

"Проводится проверка, на место выехали спецгруппы. Все информация проверяется", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

В полиции не подтвердили, что заминировали весь город.

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Что грозит за ложные минирования

Анонимные террористы будут установлены и привлечены к ответственности по статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 259 – заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности карается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет, а за повторный такой звонок – на срок от 4 до 8 лет;
  • ч. 1 ст. 258 – террористический акт, т. е. действия, которые создают опасность для жизни и здоровья людей или наступление других тяжких последствий, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, за повторное такое проявление – на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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