Новая волна в разгаре и дистанционка для школьников: все о COVID-ситуации в Украине

В Украине по состоянию на 21 января зафиксировали 20 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. В Минздраве заявили, что в нашей стране новая вспышка COVID-19.
Сайт "Сегодня" подробно расскажет, что происходит с коронавирусом в Украине.
Статистика коронавируса
В Украине за прошедшие сутки, 20 января, зафиксировано 20 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 1677 человек больше, чем за 19 января.
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Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2226 человек;
- летальных исходов – 150;
- выздоровело – 4486 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 819 538 человек;
- выздоровело – 3 576 268 человек;
- летальных исходов – 98 993.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1552;
Винницкая область – 969;
Волынская область – 400;
Днепропетровская область – 826;
Донецкая область – 631;
Житомирская область – 589;
Закарпатская область – 498;
Запорожская область – 366;
Ивано-Франковская область – 2427;
Киевская область – 672;
Кировоградская область – 98;
Луганская область – 251;
Львовская область – 1989;
Николаевская область – 304;
Одесская область – 1036;
Полтавская область – 677;
Ровенская область – 702;
Сумская область – 1158;
Тернопольская область – 1053;
Харьковская область – 971;
Херсонская область – 308;
Хмельницкая область – 1034;
Черкасская область – 379;
Черновицкая область – 756;
Черниговская область – 510.
Оранжевых областей снова стало больше
По состоянию на 21 января в оранжевой карантинной зоне находятся следующие области:
- Ивано-Франковская;
- Ровенская;
- Сумская;
- Черновицкая;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Житомирская;
- Черниговская.
Карантинные зоны в Украине по состоянию на 21 января
В Украине началась новая вспышка коронавируса
В Украине началась очередная вспышка СOVID-19. 19 января в стране зафиксировали более 18 тысяч новых случаев. Этот показатель значительно выше, чем ранее. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.
"В Украине за 19 января уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка", – сказал он.
Ляшко уточнил, что эпицентр вспышки – запад Украины.
"Самая осложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области. Отрицательная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях", – сказал министр.
Минздрав требует ввести красную зону на Прикарпатье
Из-за сложной ситуации с коронавирусом власти прислали представление о введении в Ивано-Франковской области красной зоны карантина.
Ляшко объяснил, что Ивано-Франковская область уже превышает три показателя. Два из них свидетельствуют о росте нагрузки на медицинскую систему – это уровень госпитализаций и динамика заболеваемости.
В Черновицкой области все школьники уходят на дистанционку
В Черновицкой области все учебные заведения переводят на дистанционное обучение. Такие изменения назначили с пятницы, 21 января.
В регионе местные власти решили ввести дистанционку из-за резкого скачка заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19.
Дистанционка продлится две недели – до 6 февраля включительно.
В Украине на ж/д вокзалах начали бустерную вакцинацию
В пунктах вакцинации на 18 железнодорожных вокзалах Украины можно получить бустерную дозу. Дополнительную прививку делают всем совершеннолетним, которые уже получили две дозы.
Города, где можно получить бустерную дозу вакцины на вокзале:
- Киев – ежедневно с 08:00 до 23:00
- Днепр – с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00
- Львов – ежедневно с 15:00 до 18:00
- Одесса – с 09:00 до 15:00, кроме субботы и воскресенья
- Винница – ежедневно 09:00 до 14:00
- Запорожье – ежедневно с 08:00 до 20:00
- Николаев – с 11:00 до 16:00 по четным дням
- Суммы – вторник и четверг с 12:00 до 15:00
- Полтава – с 08:30 до 15:00, суббота и воскресенье с 08:30 до 10:00
- Ровно – ежедневно с 09:00 до 14:00
- Хмельницкий – ежедневно с 10:00 до 16:00
- Кривой Рог – вторник с 08:00 до 12:00
- Коростень – с 08:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья
- Каменское – с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 14:00
- Конотоп – вторник и четверг с 12:00 до 15:00, в субботу с 09:00 до 12:00
- Коломыя – пн, ср, пт с 09:00 до 18:00 (пер. 13:00 – 14:00), вт, чт с 09:00 до 20:00 (пер. 14:00 – 15:00), сб, вс с 09:00 до 14:00
- Ковель – ежедневно с 10:00 до 18:00
- Шепетовка – с 09:00 до 12:00, кроме субботы и воскресенья
Бустерная доза продлит действие COVID-сертификата
Бустерная доза будет продлевать действие COVID-сертификатов в Украине на 270 дней. Такое решение приняли 19 января на заседании Кабмина.
"Теперь у любого, кто вакцинировался третьей дозой, сразу срок сертификата, который есть в "Дії", будет продлен и будет иметь срок действия 270 дней (девять месяцев)", – утверждает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Минздрав расширил список вакцин для бустерной дозы
Для проведения вакцинации бустерной дозой от COVID-19 Министерство здравоохранения разрешило использовать любую зарегистрированную в Украине вакцину. Это можно понять из текста приказа Минздрава №26 от 6 января 2022 года.
В документе не указано, каким вакцинам следует отдавать предпочтение, соответственно можно выбирать любую из зарегистрированных в Украине.
В Украине зарегистрированы вакцины компаний:
- AstraZeneca;
- Sinovac Biotech;
- Pfizer;
- Moderna;
- Johnson & Johnson.