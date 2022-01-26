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Новая волна кибератак? Хакеры взломали сайт Украины

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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26 января, 14:25
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На сайт Украины, принадлежащий МИД, хакеры совершили атаку – что известно о взломе
Сайт Украины взломали хакеры
Сайт Украины взломали хакеры / Фото: Коллаж: Сегодня

Хакеры совершили кибератаку на сайт Ukraine.ua, который ведет Министерство иностранных дел. В результате интернет-ресурс в течение нескольких часов был недоступен для пользователей.

Об этом сообщили в МИД.

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По состоянию на 13:00 доступ к сайту возобновлен, но работы еще продолжаются. Специалисты МИД Украины пытаются полностью восстановить стабильную работу сайта. В ближайшее время еще возможны временные проблемы с доступом к ресурсу.

Ukraine.ua – это официальный сайт Украины, который находится в ведении Министерства иностранных дел Украины и Украинского института.

Что известно про атаки

В ночь с 13 на 14 января хакеры начали массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины. Всего пострадали около 70 сайтов. Правоохранители уже начали расследование, а в Минкульте рассказали, что за атаками стоит Россия.

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  • Кибератаку на украинские сайты могла совершить хакерская группировка UNC1151, связанная с белорусской разведкой. Об этом сказал замсекретаря СНБО Сергей Демедюк агентству Reuters.
  • Хакеры пытались скрыть "российский след" – в сообщении с угрозами они писали о Волыни, ОУН-УПА, Галиции, Полесье и "других исторических землях", намекая, что это сделала Польша.
  • Если бы хакеры этой ночью украли данные украинцев из приложения "Дія", это была бы мощнейшая атака в истории Украины. С помощью этой информации злоумышленники могли бы шантажировать людей и даже переписывать имущество на других лиц.
  • Атака хакеров оказалась намного серьезнее и технически совершеннее по сравнению со сбоем в июле прошлого года.

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