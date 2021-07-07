Новая волна заболеваемости начнется этим летом: из каких регионов может начаться вспышка COVID-19?

Новая волна начнется не осенью. Вполне вероятно, что рост заболеваемости начнется уже в июле из-за дельта-варианта коронавируса, обнаруженный в Украине

Коллаж: фото REUTERS

"Дельта" -варианте коронавируса уже в Украине. Штамм "Дельта" агрессивнее, чем предыдущие варианты, вдвое чаще приводит к госпитализации и в полтора раза чаще – к реанимации.

Украину новая волна заболеваемости может накрыть этим летом. В конце июля-августе дельта-вариант может достаточно распространиться, чтобы привести к новой вспышке в Украине.

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С сентября заболеваемость только ухудшится. В школы, детсады вернутся ребята, которые являются основными бессимптомными переносчиками вируса. В университеты со всей страны съедутся студенты, что тоже повлияет на заболеваемость в стране.

Откуда начнется вспышка новой волны заболеваемости, разбирался "Сегодня".

В каких регионах может произойти вспышка?

Донецкая и Луганская области. Вероятность, что вспышка начнется с этих регионов, сейчас очень высокая, потому что они граничат с Россией. В РФ в данный момент катастрофическая ситуация с заболеваемостью и смертностью из-за варианта "Дельта". К тому же на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей вообще неконтролируемая и неизвестна ситуация с заболеваемостью, а вакцинация там не проводится. К тому же, население ездит как в РФ, так и на неоккупированную территории Донецкой, Луганской и остальные области, распространяя опасный штамм.

Пока заболеваемость в этих регионах не слишком отличается. Однако если взять отдельные населенные пункты, то в Покровске уже занято более 94% реанимационных коек, в Краматорске – 60%. Это может говорить, что люди обращаются в больницу на поздних этапах болезни, потому что свободных мест с аппаратами ИВЛ еще много.

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Украине грозит дельта-вариант коронавируса, который уже накрыл Россию и Британию. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Также под риском Харьковщина и Сумщина. Из-за миграции населения в областях будет увеличиваться число носителей дельта-штамма.

Занятость мест в реанимации в Харьковской и Сумской областях выше, чем в других регионах. На Харьковщине занято 31% коек интенсивной терапии, а в Сумской – 37%. При том, что свободных коек с ИВЛ еще достаточно много.

Ивано-Франковск, Черновцы, Ужгород. Наиболее сложная ситуация прошедшие две волны с заболеваемостью и летальностью от COVID-19 была именно на Ивано-Франковщине, Закарпатье и Черновицкой области.

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В начале пандемии вспышка на Ивано-Франковщине связывали с возвращением из-за границы местных. Весеннюю волну связывали с отдыхающими в Буковеле. Грядущая волна будет связана с двумя факторами: туристами и работниками.

Новая вспышка может начаться этим летом / Фото: REUTERS

Киев и Львов. В Киеве и во Львове – наибольшее количество туристов и не только внутренних. Поскольку большое количество стран Европы еще не открыли границы, то в иностранцы едут в Киев и Львов. В том числе британцы, где в данный момент вспышка через дельта-вариант, а также туристы из Саудовской Аравии, Мексики и т. д.

Одесса. Риски, что вспышка начнется с Одессы, существуют, но не выше, чем в упомянутых областях. Хотя казалось бы, из-за наплыва туристов здесь едва ли не самые риски грядущей вспышки. Однако в Одессу едут преимущественно сами украинцы.

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Есть еще один вариант

Есть высокая вероятность, что вспышка будет непредсказуема, то есть возникнуть она может где угодно.

Начало вспышки – достаточно случайный процесс. Вспышка может начаться где угодно, также считает Игорь Бровченко, председатель Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.

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Что сейчас происходит с коронавирусом?

В Украине сейчас ситуация очень хорошая, а после обнаружения "дельта" еще не проявилась.

У нас идет спад стабильными темпами, больницы разгружаются. По стране менее 10% коек заняты, и спад продолжается.

К сожалению, спрогнозировать, сколько времени пройдет от выявления штамма к вспышке, невозможно, говорит Ганиченко. В странах, где преобладает дельта, нет зависимости. Даже в странах, где хорошо налажено секвенирование, нет такого, что только после обнаружения дельта-варианта там вскоре началась вспышка.

Но вполне возможно, что рост заболеваемости начнется летом, а не осенью.

"Когда заболеваемость превратится в рост – неизвестно. Это может быть и в июле. Мы в Киевской школе экономики считаем, что заболеваемость не будет ждать осени. Сезонность, скорее всего, сменяется более распространяемыми вариантами с занесением в Украину большего количества источников вспышки из-за отпусков, преимущественно из других стран", – отмечает Ганиченко.

Перед новой вспышкой нужно максимально снизить заболеваемость, считают эксперты / Фото: Украинская правда

Однако до того, как начнется вспышка, нужно максимально снизить заболеваемость, потому что когда вспышка начнется, то она начнет удваиваться.

Чем ниже у нас упадут показатели заболеваемости, тем больше у нас будет времени к новой волны. Потому эпидемия развивается в геометрической прогрессии.

"Заболеваемость при росте в определенный момент начинает удваиваться каждые 10-14 дней. Если рост начнется с 100 новых случаев, то в 1000 можно выиграть пару недель. Поэтому сейчас не стоит расслабляться и все время, которое у нас есть, использовать для того, чтобы максимально снизить показатели, которые у нас существуют", – рассказал Бровченко.

Напомним, на днях министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что из-за распространения нового штамма "Дельта" Кабмин вводит новые правила въезда в Украину.

Со 2 июля всем украинцам, которые возвращаются из Португалии, России, Великобритании и Индии, нужно сделать экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2. Или установить приложение "Дома" для прохождения 14-дневной самоизоляции.

Как сообщали новости "Сегодня", во Львове усилят карантин из-за штамм "Дельта". По словам мэра города, власти активно мониторят ситуацию по новому штамму коронавируса.

Между тем, в Украине умер человек после прививки препаратом Pfizer. Подробнее об этом смотрите в нашем сюжете:

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