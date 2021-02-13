Новейшая военная техника, авиация и НАТО: Украина готовится отмечать 30-летие независимости

В День независимости в Киеве планируют устроить речной военный парад на Днепре

Министерстве обороны Украины уже начало готовиться к проведения военного парада 24 августа 2021 года. На празднование 30-летия независимости государства пригласят высокопоставленных зарубежных гостей, в том числе генсека НАТО Йенса Столтенберга и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля.

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Об этом сообщает сайт ведомства.

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Программа парада обещает быть грандиозной:

Главной улицей страны пройдут новым строевым шагом более 4000 военных.

МОУ продемонстрирует более полсотни летательных аппаратов, около 250 единиц вооружения, военной и специальной техники. А также новейшие разработки:

Реактивные системы залпового огня "Ольха" и "Нептун". Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром". Беспилотный летательный аппарат "Байрактар".

На Михайловской площади Киева развернут выставку военной техники и вооружения ВСУ.

Демонстрация военно-морских сил пройдет в Одессе, куда пригласили представителей флотов государств-партнеров. А в Киеве проведут речной военный парад на Днепре.

"Это предварительные идеи, предложения, замыслы. Подразделения ВСУ готовы начать подготовку и тренировки уже в конце февраля", – отметили в сообщении.

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Совещание состоялось под председательством заместителя министра обороны Украины Игоря Старобинского и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Корнийчука.

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Напомним, НАТО увеличивает присутствие в Черном море – Столтенберг назвал причину.

Кроме того, Йенс Столтенберг дал Зеленскому подсказку о членстве в Альянсе.

Украина стремится стать членом НАТО и для этого будет внедрять реформы – смотрите в нашем сюжете:

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