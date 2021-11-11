Новое обращение Зеленского и предупреждение России от США — главные новости за ночь

Владимир Зеленский снова обратился к украинцам, а Кремль получил предупреждение от Вашингтона относительно маневров на границе Украины

Зеленский обратился к стране с призывом вакцинироваться и не паниковать относительно войск РФ на границе, а власти России получили предупреждение от США/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

"Не хочу, чтобы нас было 20 миллионов" – обращение Зеленского про COVID-19, Донбасс и СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам, где затронул тему вакцинации, скопления российских войск на границе, а также ситуацию с нелегалами из Беларуси.

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Зеленский призвал прийти и вакцинироваться, а не сеять панику с русскими войсками / Коллаж "Сегодня"

В Украине не увидят самое продолжительное лунное затмение столетия

Самое продолжительное частичное лунное затмение за последнее столетие должно произойти 19 ноября. Но в Украине его невозможно будет увидеть. Затмение начнется примерно в 09:19 по киевскому времени, достигнет максимума в 11:00 и закончится 12:47. У нас будет день, поэтому вряд ли мы сможем увидеть это явление природы.

Ноябрьское лунное затмение пройдет мимо Украины / Фото: REUTERS

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Вашингтон показал РФ, куда могут идти ее войска на границе Украины

Кремль получил предупреждение от Вашингтона относительно маневров на границе Украины. Предупреждение власти России получили во время недавнего визита в Москву директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильяма Бернса.

Карен Донфрид считает, что Москве донесли все, что хотели сказать относительно ее войск / Коллаж "Сегодня"

Замаскировали автомобиль под "скорую": двое поляков пытались перевезти 18 нелегальных мигрантов

Польская полиция предотвратила перевозку большой группы нелегальных мигрантов в машине, замаскированной под карету скорой помощи, которой перевозят больных на коронавирус. Перевозчиков и мигрантов задержали.

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