Новое обращение Зеленского и предупреждение России от США — главные новости за ночь

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"Не хочу, чтобы нас было 20 миллионов" – обращение Зеленского про COVID-19, Донбасс и СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам, где затронул тему вакцинации, скопления российских войск на границе, а также ситуацию с нелегалами из Беларуси.
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В Украине не увидят самое продолжительное лунное затмение столетия
Самое продолжительное частичное лунное затмение за последнее столетие должно произойти 19 ноября. Но в Украине его невозможно будет увидеть. Затмение начнется примерно в 09:19 по киевскому времени, достигнет максимума в 11:00 и закончится 12:47. У нас будет день, поэтому вряд ли мы сможем увидеть это явление природы.
Вашингтон показал РФ, куда могут идти ее войска на границе Украины
Кремль получил предупреждение от Вашингтона относительно маневров на границе Украины. Предупреждение власти России получили во время недавнего визита в Москву директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильяма Бернса.
Замаскировали автомобиль под "скорую": двое поляков пытались перевезти 18 нелегальных мигрантов
Польская полиция предотвратила перевозку большой группы нелегальных мигрантов в машине, замаскированной под карету скорой помощи, которой перевозят больных на коронавирус. Перевозчиков и мигрантов задержали.