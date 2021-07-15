Новое подозрение Тупицкому и испорченная COVID-вакцина – главные новости за ночь

Экс-судью КСУ вызвали в Офис генпрокурора, а в Харькове испортили вакцину Pfizer – и другие новости

Александр Тупицкий и испорченный Pfizer / коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Харькове испортили тысячи доз Pfizer

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На складе в Харькове зафиксировали, что при транспортировке двух контейнеров с вакциной Pfizer для Харьковской области была нарушена холодовая цепь, поэтому 9360 доз теперь непригодны к использованию. Областные власти обещают, что колоть препарат, который транспортировался с нарушением температурного режима, никому не будут.

Сенцов и питчинг Госкино

Кинорежиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил, что его проект семейной драмы "Кай" не допустили к питчингу Госкино не по объективным причинам, а из-за его гражданской позиции и политических взглядов.

Олег Сенцов / коллаж "Сегодня"

Новое подозрение Тупицкому

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Скандального судью Конституционного суда Александра Тупицкого, указ об увольнении которого Верховный суд отменил 14 июля, на 16 июля вызывают в Офис генпрокурора для вручения нового подозрения.

Александр Тупицкий и повестка в Офис генпрокурора / коллаж "Сегодня"

Парфенов об украинском Крыме

Российский журналист Леонид Парфенов записал видео, где возмущается, что в Украине ему кругом задавали вопрос "чей Крым?", на который он, к слову, так и не ответил. Он также грубо обратился к бывшему российскому коллеге, который брал у него в Киеве интервью.

Реклама Парфенова возмутил вопрос о Крыме / Фото: коллаж "Сегодня"

G7 поддержала украинский закон о Высшем совете правосудия

Послы стран "Большой семерки" поддерживают и приветствуют принятие Верховной Радой Украины закона, предусматривающего перезагрузку Высшего совета правосудия, сообщило Британское председательство в группе послов G7.

Что происходило в Украине и мире 14 июля, смотрите в новостях "Сегодня":



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