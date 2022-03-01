Новое преступление Путина: враг разбомбил Калиновку под Киевом

Под завалами жилого дома ищут мужчину

Русский мир разбомбил Калиновку / Коллаж "Сегодня"

Еще одна страница в серии преступлений России в Украине – обстрел поселка Калиновка в Киевской области.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Калиновка под Киевом

Здесь в результате бомбардировки, совершенной в ночь на 1 марта, полностью разрушен жилой дом. Погиб хозяин дома, тело которого пытаются извлечь из-под завалов.

Калиновка под Киевом

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