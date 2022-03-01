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Новое преступление Путина: враг разбомбил Калиновку под Киевом

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1 марта, 16:02
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Под завалами жилого дома ищут мужчину
Русский мир разбомбил Калиновку / Коллаж "Сегодня"
Русский мир разбомбил Калиновку / Коллаж "Сегодня"

Еще одна страница в серии преступлений России в Украине – обстрел поселка Калиновка в Киевской области.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Калиновка под Киевом
Калиновка под Киевом

Здесь в результате бомбардировки, совершенной в ночь на 1 марта, полностью разрушен жилой дом. Погиб хозяин дома, тело которого пытаются извлечь из-под завалов.

Калиновка под Киевом
Калиновка под Киевом

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Обстановка

  • Авианалет, который вечером 28 февраля оккупанты совершили на Бровары и Васильков, закончился уничтожением 5 вражеских самолетов. Об этом сообщает командование ВВС ВСУ.
  • По состоянию на вечер 28 февраля было известно, что в результате ракетного удара российского агрессора в городах Белая Церковь и Васильков разрушены общежития.
  • В Харькове в результате авиаудара снаряд попал в городскую больницу № 3 (просп. Ново-Баварский, 90). Ранения получили 6 человек.
  • Ночью российские оккупанты начали штурм Херсона. По данным очевидцев, подразделения ВС РФ заняли Херсонский аэропорт и закрепились на северо-западной окраине города, заняв кладбище Геологов.

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