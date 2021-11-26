Новое смертельное ДТП в Харькове и жестокое избиение на Волыни — главные новости за ночь

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В Харькове грузовик с щебнем перевернулся на легковушку
В Харькове на окружной столкнулись три легковых автомобиля и два грузовика. Один из транспортных средств оказался заблокированным, поскольку на него опрокинулся грузовик со щебнем. У ДТП погибли мужчина, женщина и 4-летний ребенок.
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