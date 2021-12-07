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Новогодний карантин: как будут проводить массовые празднования

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
7 декабря, 18:00
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Участники массовых мероприятий обязаны четко следовать указаниям организаторов по соблюдению противоэпидемических мер
Как проводить мероприятия в карантин в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Как проводить мероприятия в карантин в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине во время карантина в желтых и красных зонах запрещено проведение массовых мероприятий. При этом, если все участники и организаторы получили прививку против COVID-19 или имеют отрицательный результат тестирования или сертификат о выздоровлении, эта норма не применяется.

Подробнее о проведении мероприятий в карантинных зонах – читайте далее в материале "Сегодня".

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Как можно проводить мероприятия в красных и желтых зонах?

В Украине во время карантина в желтых и красных зонах запрещено проведение массовых мероприятий. Речь идет о культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных и других профессиональных тематических мероприятиях.

В то же время, если все участники и организаторы получили прививку против COVID-19 или имеют отрицательный результат тестирования или сертификат о выздоровлении, эта норма не применяется.

Однако существует разница в использовании документов о прививках для участия и проведения массовых мероприятий на разных уровнях эпиднебезопасности.

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Желтая зона

На желтом уровне разрешается использовать документ о получении одной дозы вакцины против COVID-19: "желтый" сертификат COVID или справку формы 063-О.

Красная зона

На красном уровне использовать документ об одной прививке для участия в массовых мероприятиях запрещено. Чтобы провести мероприятие в таком случае необходимо, чтобы все 100% участников и организаторов прошли полный курс вакцинации или имели отрицательный тест или сертификат об выздоровлении.

Важно добавить, что до 6 декабря на желтом уровне эпиднебезопасности можно было проводить массовые мероприятия с участием невакцинированных участников или организаторов, однако с соблюдением ограничений. Новые нормы не предусматривают такую возможность.

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Рекомендации при проведении мероприятий

  • При проведении мероприятий должен быть определен ответственный за соблюдением противоэпидемических мер. Он должен обеспечить недопущение к мероприятию/на работу работников, не предоставивших документ о прививках или отрицательном результате тестирования на COVID-19;
  • Ответственное лицо должно организовать проведение температурного скрининга работникам при входе в помещение бесконтактным методом. Тех, у кого температура больше 37,2 градуса или признаки ОРВИ, к работе не допускаются;
  • При входе и в местах массового скопления посетителей следует организовать места для обработки рук антисептиками, содержащими более 60% спирта, нанести маркировку об обеспечении дистанции не менее 1,5 метра;
  • Рекомендуется увеличить количество пунктов входного контроля;
  • К помещениям или территории мест проведения мероприятия допускаются посетители (участники) с одетыми средствами индивидуальной защиты, в частности защитными масками или респираторами, закрывающими нос и рот, том числе изготовленными самостоятельно.

Организатор мероприятия должен обеспечить:

  • наличие достаточного запаса средств индивидуальной защиты и использования работниками;
  • постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в служебных санузлах и санузлах общего пользования;
  • влажная уборка мест наибольшего скопления посетителей;
  • дезинфекцию поверхностей, с которыми контактируют посетители;
  • бесперебойную работу систем вентиляции при проведении мероприятий в помещении;
  • централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты, бумажных салфеток в отдельные контейнеры крышками и одноразовыми полиэтиленовыми пакетами с последующей утилизацией;
  • размещение дополнительных контейнеров/урн для средств индивидуальной защиты, бумажных салфеток в местах общего пользования (на входе, холлах, коридорах, санузлах и т.п.);
  • проведение обучения с работниками по соблюдению правил гигиены рук.

Организаторы мероприятий и работники обязаны:

  • быть одетым в средства индивидуальной защиты;
  • регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками не реже одного раза в 2 часа;
  • воздерживаться от контакта с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний;
  • самоизолироваться при возникновении симптомов респираторных заболеваний.
  • Требования к использованию СИЗ и соблюдению физического дистанцирования не распространяются на лиц, выступающих в сценическом образе на время непосредственного проведения мероприятия.

Участники массовых мероприятий обязаны:

  • четко следовать указаниям организаторов по соблюдению противоэпидемических мер;
  • использовать средства индивидуальной защиты, закрывая нос и рот;
  • не посещать мероприятия в случае возникновения респираторных симптомов, соблюдать респираторную гигиену и этикет кашля;
  • по требованию организатора мероприятия или уполномоченных лиц предоставить документ, подтверждающий отрицательный результат тестирования на COVID-19 или получение прививки от коронавирусной болезни.

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