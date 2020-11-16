Новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавируса

Новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от коронавируса.

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Об этом сообщил народный депутат Игорь Молоток на своей странице в Facebook.

"Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так", — рассказал он.

В Facebook Луговой писал, что из-за коронавируса находится в больнице.

"Состояние моего здоровья стабилизировалось, и уже на следующей неделе я планирую вернуться в Конотоп", – сообщил он 31 октября.

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Что известно о Луговом?

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Политик баллотировался на пост мэра Конотопа как самовыдвиженец и получил 37,34% голосов. В прошлом он был депутатом Сумского областного совета (2010-2014) и Конотопского районного совета трех созывов.

В начале 2000-х возглавлял Подлипненский кирпичный завод, потом хлебозавод "Дубовязовский". В 2010-2014 годах был председателем Конотопской районной администрации.

Как сообщалось ранее, теща пятого президента Украины Петра Порошенко, Людмила Переведенцева, умерла от COVID-19.

Также мы писали, что 28 октября скончался мэр Борисполя Анатолий Федорчук. В связи с этим в городе будет проведен второй тур выборов, в котором будут голосовать за кандидатов, занявших второе и третье места.

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