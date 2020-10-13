Новости "Сегодня" в прямом эфире объединят Киев, Мариуполь и Львов

14 октября страна отмечает День защитника Украины, День украинского казачества и Покрову. Новости "Сегодня" подготовили прямые включения, чтобы показать, как, адаптируясь к условиям карантина, отмечает праздник столица, прифронтовой Мариуполь и Львов.

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Наша команда также отправилась в Киевскую область, чтобы лично пообщаться и рассказать зрителям историю отважного соотечественника – участника АТО Владимира Ковальчука. Владимир воевал в составе батальона "Донбасс", прошел все ужасы Иловайского котла. В июне 2019-го вернулся домой и вместе с собратом открыл первую в Украине ягодную ферму самообслуживания. Мужчина не только нашел в себе силы прийти в себя после пережитого на войне, занимается полезным делом, но и помогает трудоустроиться, зарабатывать на ферме односельчанам.

Кроме этого, "Сегодня" удалось пообщаться с Александрой Гуй, Татьяной Николаевой и Галиной Николин – тремя курсантками военного вуза (сейчас офицеры и слушательницы Украинской военно-медицинской академии), которые в августе пострадали в результате ДТП с участием пьяного майора. Александра сейчас находится на лечении в Германии, Татьяна проходит реабилитацию в Ирпенском военном госпитале, Галина – в Главном военном клиническом госпитале в Киеве. Девушки согласились на интервью с журналистами "Сегодня" и эксклюзивно рассказали, как себя чувствуют, как будут продолжать процесс обучения, и поделились планами на будущее.

Не пропустите все детали 14 октября в 9:00 в выпуске новостей "Сегодня" на телеканале "Украина".

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