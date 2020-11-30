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"Новостная Группа Украина" запускает новую инновационную студию 360°

30 ноября, 11:25

Виталий Семченко Виталий Семченко

Для ее создание понадобилось 500 часов, а оборудование доставляли из 10 стран

/ Фото: Сегодня

Выпуски новостей "Сегодня" на телеканалах "Украина" и "Украина 24" теперь выходят в новом формате – с использованием передовой технологии 360°.

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Об этом сообщает пресс-служба "Новостной Группы Украина".

Спустя год после запуска телеканал "Украина 24" переехал в новую студию, на создание которой понадобилось 500 часов. В ней использовано инновационное оборудование из 10 стран мира – США, Японии, Китая, Германии, Польши, Италии, Испании, Кореи, Чехии и Тайваня.

Разработка представляет собой цельную зону и полноценно работает на 360°. Таким образом ведущие и журналисты могут проводить эфиры и делать включения из любой точки студии.

"В декабре 2019-го телеканал "Украина 24" начинал вещание в небольшой студии. За год усердной работы канал продемонстрировал самые высокие темпы роста показателей среди конкурентов. Мы стремительно развиваемся, обновляем форматы, наша команда пополняется новыми специалистами. И уже в этом году, до своего первого дня рождения, переехали в просторную сверхсовременную студию, над оснащением которой работали лучшие профессионалы Украины и мира", – рассказал главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак.

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/ Фото: Сегодня

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Также отмечается, что в программе "Сегодня" используют систему стабилизации камер Steadicam, которую в новостях на сегодняшний день не практикует никто. До сих пор технологию "живой" камеры применяли только во время съемок кино, рекламы и концертов.

"В новой студии оснащена уникальная волнообразная панель с видеоэкраном, который выводит изображение нестандартной формы. Также мы единственные в стране используем не статичные, а динамические декорации", – добавил Сугак.

В пресс-службе добавили, что в студии используется 1 тыс. единиц техники и 200 осветительных приборов. А на полу установлено специальное покрытие, которое позволяет избежать нежелательных бликов света, посторонних теней в кадре и подать зрителю максимально качественное и яркое изображение.

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