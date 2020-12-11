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NOVUS доказал соответствие международным стандартам качества ISO 22000:2018 и ISO 9001:2015

11 декабря, 14:53

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NOVUS – одна из первых сетей, получивших сертификат версии 2018 года

Сеть супермаркетов NOVUS успешно прошла надзорный аудит на соответствие международным стандартам ISO 9001:2015 – системы управления качеством, а также ISO 22000:2018 – системы управления безопасностью пищевых продуктов и производства. NOVUS – одна из первых сетей, получивших сертификат версии 2018 года. А впервые компания получила сертификат в 2012 году – ISO 9001:2007.

"Аудит проводится в магазинах "вслепую", то есть выборочно. Поэтому у нас нет возможности заранее подготовиться к этапам проверки. Состояние магазинов на момент аудита такое же, каким ежедневно видят его наши покупатели. Сфера аудита – производственные процессы, касающиеся жизненного цикла продукции: прием продукции от производителя, реализация, производственные помещения, торговый центр, склады, дератизация, дезинфекция, а также осведомленность персонала производства и торгового зала в вопросах санитарии и гигиены. Соблюдение международных стандартов качества – приоритет в работе нашей сети. Ежегодно мы доказываем свое заботливое отношение к клиентам. В наших магазинах не нужно беспокоиться относительно безопасности, качества и свежести продукции, ведь наша большая и профессиональная команда стоит на страже и контролирует, чтобы все процессы были отлажены и соответствовали самым высоким стандартам продуктового ритейла", – говорят в пресс-службе компании.

Елена Чос – руководитель отдела контроля качества NOVUS: "Соответствие требованиям международных стандартов требует четкого соблюдения инструкций, прописанных международной организацией ISO, которая аккредитована в большинстве стран мира. Данные требования заставляют нас неуклонно и непрерывно следить за качеством и безопасностью продукции и услуг, которые ООО "НОВУС Украина" предоставляет нашему потребителю. Сегодня сертификация носит добровольный характер. Это собственная инициатива компании следовать требованиям международных стандартов, касающихся декларирования высокого качества и безопасности продукции и услуг.

Хотим выразить благодарность всем сотрудникам компании и специалистам отдела качества за слаженную и качественную работу. Мы продемонстрировали аудиторам, что интегрированная система менеджмента качества функционирует не на бумаге, а на деле".

"Мы плодотворно работаем, совершенствуемся, внедряем новые пути комфортной покупки, поэтому каждый год доказываем способность предоставлять услуги высокого качества по международным требованиям, обновляя сертификацию ISO. В этом году 9 магазинов NOVUS были под наблюдением комиссии, и мы очень рады, что в очередной раз смогли доказать свою надежность. Поздравляем всю ответственную и трудолюбивую команду NOVUS", – делится PR-менеджер компании Кристина Ивченко.

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сертификат аудит NOVUS ISO
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