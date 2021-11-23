Новые антирекорды и опасные штаммы: как изменилась ситуация с COVID-19 за год

За год в Украине подтвердили несколько мутаций коронавируса

За год ситуация с COVID-19 значительно изменилась. На сегодняшний день случаев заболевания коронавирусом в Украине стало в 2,5 раза больше, чем в 2020 году, о чем свидетельствуют данные НАН Украины. Сейчас в карантинной зоне находятся Киев и 18 регионов.

"Сегодня" рассказывают, как изменилась обстановка с коронавирусом с 2020 года.

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Текущая статистика

В Украине коронавирусная инфекция COVID-19 впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. Состоянием на 23 ноября 2021 в Украине насчитывается 3353136 заразившихся, из них умерших – 82318, о чем сообщает Минфин. По сравнению с прошлогодними показателями, положительных тестов сейчас вдвое больше, а так же в 2,5 раза больше случаев болезни и в три раза больше летальных случаев.

Вакцинация

В феврале 2021 года Украина стала 95-й страной, которая начала вакцинацию от коронавируса. С начала кампании вакцинации привито 12 805 746 украинцев, из которых 9 763 865 – полностью иммунизированы. За ноябрь 2021 в Украине сделали больше прививок, чем в каждом из предыдущих месяцев – почти 5 миллионов доз антиковидной вакцины.

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Опасные штаммы коронавируса

С начала года в Украине подтвердили несколько разных штаммов коронавируса, в том числе, 11 мутаций "Дельта"-штамма.

Сейчас в стране используют тест-системы, которые способны определять 6 основных штаммов коронавируса:

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Альфа

Эта

Бета

Гамма

Дельта

Каппа

Скачок COVID-19 в Украине

За прошедшие сутки в Украине был зафиксирован новый антирекорд заболевших коронавирусом – 12 729 новых подтвержденных случаев. Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2055 человек

летальных исходов – 720

выздоровело – 23 107 человек

С начала 2022 года ожидается новая вспышка COVID-19, а риск серьезных осложнений от коронавируса все больше возрастает.