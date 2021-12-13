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Новые исследования "Омикрона" и бустерная вакцинация: главное о COVID-ситуации в Украине

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
13 декабря, 09:23
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Комаровский объяснил, как скоро украинцам станет доступна защита от нового опасного штамма
"Омикрон" распространяется по миру и может угрожать Украине
"Омикрон" распространяется по миру и может угрожать Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на значительное уменьшение количества больных коронавирусом в Украине, карантин ослаблять пока не собираются. При этом по миру распространяется угроза нового штамма "Омикрон".

Новости "Сегодня" рассказывают самое важное о ситуации с коронавирусом в Украине.

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Статистика в Украине

За прошедшие сутки, 12 декабря, в Украине зафиксировано 4073 новых подтвержденных случая короновирусной болезни COVID-19, что на 1200 меньше, чем за предыдущие сутки.

Кроме того, вчера в результате коронавируса:

  • госпитализировано – 1456 человек;
  • летальных исходов – 188;
  • поправилось – 9966 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 570;
  • Винницкая область – 120;
  • Волынская область – 310;
  • Днепропетровская область – 283;
  • Донецкая область – 107;
  • Житомирская область – 189;
  • Закарпатская область – 111;
  • Запорожская область – 130;
  • Ивано-Франковская область – 146;
  • Киевская область – 160;
  • Кировоградская область – 125;
  • Луганская область – 4;
  • Львовская область – 186;
  • Николаевская область – 236;
  • Одесская область – 394;
  • Полтавская область – 201;
  • Ровенская область – 57;
  • Сумская область – 76;
  • Тернопольская область – 107;
  • Харьковская область – 140;
  • Херсонская область – 21;
  • Хмельницкая область – 86;
  • Черкасская область – 225;
  • Черновицкая область – 61;
  • Черниговская область – 28.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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Вакцинация

За прошедшие сутки 53 291 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получил 16 551 человек, полностью иммунизированы – 36 740 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 131 445 человек. При этом проведено 26 589 094 прививки.

Карантинные зоны в Украине

Красная зона

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  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черниговская (области).

Оранжевая зона

  • Донецкая,
  • Закарпатская
  • Одесская (области).

Желтая зона

  • г. Киев
  • Днепропетровская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Черновицкая (области).

Карантин не собираются ослаблять

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, это делают, чтобы не допустить новой волны коронавируса.

Он подчеркнул, что главная задача в данный момент – это сдерживание ситуации. Усиление карантина, касающееся преимущественно невакцинированных людей, является необходимыми мерами для того, чтобы предотвратить очередную COVID-вспышку.

Кузин добавил, что Украина ориентируется на европейскую практику, ведь там раньше "проходят все пиковые уровни заболеваемости".

Новые исследования штамма "Омикрон"

Директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски сообщила, что большинство случаев заражения "Омикроном" в ее стране обнаружили у вакцинированных людей.

Симптомы болезни преимущественно не были тяжелыми.

"80% известных случаев инфицирования штаммом "Омикрон" в США выявлено у людей, прошедших полную вакцинацию, шестеро ранее переболели COVID-19. Почти у всех болезнь проявлялась в легкой форме", – сообщила Валенски.

Лишь один больной из 43 лечился на стационаре.

При этом первые исследования "Омикрона" показали, что лучше всего от нового штамма защищает бустерная вакцинация.

Можно ли сделать бустерную вакцинацию в Украине

По словам врача Евгения Комаровского, бустерную дозу оптимально рекомендуется делать через 6-9 месяцев после второй дозы.

Мировое медицинское сообщество рекомендует для проведения третьей дозы только МНРК-вакцины:

  • Pfizer,
  • Модерна.

Другой вопрос в том, отмечает Евгений Комаровский, что если вы придете в поликлинику и скажете, что прошли два курса вакцинации и хотите бустер, скорее всего, пока ничего не получите.

  • Потому что, во-первых, должно быть официальное решение Минздрава. Допустим, ведомство принимает разрешительные документы, четко пописывает, каким препаратом будет делать бустер.
  • Во-вторых, для многих важно, чтобы и третья доза вакцины отражалась в "Дії", поэтому на ведомственном уровне должен быть учтен и данный механизм.

Минздрав пока говорит, что начнут бустерную вакцинацию только при условии, что будут вакцинированы двумя дозами более 50% населения. Сам доктор категорически не согласен с такой формулировкой.

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