Новые ограничения для жителей ОРЛО и потери на Донбассе – главные новости СЕГОДНЯ

На Донбассе снайпер боевиков застрелил бойца ВСУ, а белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила рейсы в ряд стран – сайт "Сегодня" собрал самые важные новости четверга, 27 мая.

Помощь при рождении ребенка будут поднимать

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Кабмин одобрил для внесения в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон о государственной помощи семьям с детьми, предусматривающий увеличение размера помощи при рождении ребенка. Законопроект предлагает повысить с 1 января 2022 года размер государственной помощи при рождении ребенка с 41 280 до 50 000 гривен.

Новые ограничения для жителей ОРЛО

Жителям временно оккупированных районов Луганской области запретили пересекать линию разграничения более одного раза в месяц. Въезжать и выезжать можно будет чаще только в исключительных случаях и по дополнительному разрешению. При этом при отсутствии местной прописки пускать через КПП "Станица Луганская" будут только по предварительно сформированным спискам.

На Донбассе снайпер боевиков застрелил бойца ВСУ

На Донбассе вражеский снайпер застрелил украинского военнослужащего в районе населенного пункта Новотошковское. Оккупанты нарушили режим прекращения огня недалеко от Новотошковского и обстреляли позиции украинской армии. В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

"Белавиа" отменила рейсы в ряд стран

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила рейсы в семь стран ЕС и в российский Калининград с 27 мая по 30 октября 2021 года. Решение приняли из-за "запрета на выполнение рейсов со стороны ряда стран". Пассажирам предложили изменить дату вылета или компания может вернуть полную стоимость в течение года с момента покупки билетов.

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