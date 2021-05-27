Українська
$ 27,55
33,68
  1. Последние новости Украины

Новые ограничения для жителей ОРЛО и потери на Донбассе – главные новости СЕГОДНЯ

27 мая, 18:24

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости четверга, 27 мая

На Донбассе снайпер боевиков застрелил бойца ВСУ, а белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила рейсы в ряд стран – сайт "Сегодня" собрал самые важные новости четверга, 27 мая.

Помощь при рождении ребенка будут поднимать

Реклама

Кабмин одобрил для внесения в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон о государственной помощи семьям с детьми, предусматривающий увеличение размера помощи при рождении ребенка. Законопроект предлагает повысить с 1 января 2022 года размер государственной помощи при рождении ребенка с 41 280 до 50 000 гривен.

Новые ограничения для жителей ОРЛО

Жителям временно оккупированных районов Луганской области запретили пересекать линию разграничения более одного раза в месяц. Въезжать и выезжать можно будет чаще только в исключительных случаях и по дополнительному разрешению. При этом при отсутствии местной прописки пускать через КПП "Станица Луганская" будут только по предварительно сформированным спискам.

В тренде
Циклон накроет всю Украину, но будет тепло: где в пятницу ждать до +30

На Донбассе снайпер боевиков застрелил бойца ВСУ

На Донбассе вражеский снайпер застрелил украинского военнослужащего в районе населенного пункта Новотошковское. Оккупанты нарушили режим прекращения огня недалеко от Новотошковского и обстреляли позиции украинской армии. В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

"Белавиа" отменила рейсы в ряд стран

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила рейсы в семь стран ЕС и в российский Калининград с 27 мая по 30 октября 2021 года. Решение приняли из-за "запрета на выполнение рейсов со стороны ряда стран". Пассажирам предложили изменить дату вылета или компания может вернуть полную стоимость в течение года с момента покупки билетов.

Реклама

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Экономия без труда: как это делать с
Экономия без труда: как это делать с "умными" электросчетчикамиЭкономика
Дожди, жара и похолодание: погода нам готовит
Дожди, жара и похолодание: погода нам готовит "сюрпризы" на конец маяУкраина
Готовимся к 40-градусной жаре: чем удивит украинцев погода в июне
Готовимся к 40-градусной жаре: чем удивит украинцев погода в июнеУкраина
Цена сахара и сюрприз от
Цена сахара и сюрприз от "Укрзализныци" – самое главное о деньгах СЕГОДНЯЭкономика
Лукашенко впервые отреагировал на
Лукашенко впервые отреагировал на "пиратский захват" самолета и приплел УкраинуДругие страны
Доллар и евро в Украине снова дорожают: курс валют НБУ
Доллар и евро в Украине снова дорожают: курс валют НБУФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять