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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Новые подробности о смертельном ДТП в Харькове и проблема с кислородом для больных COVID-19 — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
28 октября, 06:00
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16-летний мажор, который спровоцировал ДТП в Харькове, может попасть под амнистию, а в Одессе не хватает кислорода для больных коронавирусом
Виновник смертельного ДТП в Харькове может остаться на свободе, а в Одессе для больных COVID-19 постоянно ищут больницы, где есть кислород/Коллаж: Сегодня
Виновник смертельного ДТП в Харькове может остаться на свободе, а в Одессе для больных COVID-19 постоянно ищут больницы, где есть кислород/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний "мажор" может избежать наказания

16-летний "мажор", который спровоцировал смертельное дорожно-транспортное происшествие в Харькове, может избежать наказания и попасть под амнистию. Парня могут освободить прямо в зале суда.

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16-летний Николай Харьковский может так и не попасть в тюрьму/Коллаж: Сегодня
16-летний Николай Харьковский может так и не попасть в тюрьму/Коллаж: Сегодня

В Одессе из-за нехватки кислорода больных коронавирусом перевозят из одной больницы в другую

В Одессе ковидных пациентов экстренно перевозят из одной больницы в другую. А все из-за того, что закончился кислород, без которого тяжелые больные могут умереть.

В Одессе закончился кислород для больных коронавирусом/Коллаж: Сегодня
В Одессе закончился кислород для больных коронавирусом/Коллаж: Сегодня

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В Сумах на глазах у жены застрелили представителя "Правого сектора"

В Сумах застрелили одного из лидеров местного "Правого Сектора" Александра Иванина. Мужчину убили рядом с его домом, когда тот вышел из автомобиля. Все произошло, когда рядом с ним была жена.

Неизвестный застрелил активиста вечером, 27 октября/Коллаж: Сегодня
Неизвестный застрелил активиста вечером, 27 октября/Коллаж: Сегодня

"Не допустить смерти Саакашвили": Денисова объяснила, что нужно срочно сделать

Здоровье третьего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили, который голодает в тюрьме Рустави уже 27 дней, ухудшается с каждой минутой. Украинский омбудсмен Татьяна Денисова заявила, что он нуждается в госпитализации.

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Денисова смогла провести несколько часов с Саакашвили / Коллаж "Сегодня"
Денисова смогла провести несколько часов с Саакашвили / Коллаж "Сегодня"

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