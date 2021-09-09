Новые потери на Донбассе и Шарий в Киеве – главные новости за ночь

Из-за обстрела боевиков на Донбассе ранены двое украинских военных, а в Киеве якобы видели находящегося в розыске пророссийского блогера

В зоне ООС ранены военные, а Шария якобы видели в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

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ВОЗ против ревакцинации

Глава Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, который спрогнозировал новую волну коронавируса, в очередной раз настоятельно призвал богатые страны с большими запасами вакцины против COVID-19 отказаться от повторных прививок до конца года.

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Тедрос Аданом Гебреисус призвал пока повторно не вакцинироваться / Фото: Коллаж: Сегодня

Двое раненых на Донбассе

Вооруженные формирования Российской Федерации в среду, 8 сентября, в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вследствие обстрела ранены двое украинских военнослужащих.

Шарий в Киеве

Журналист Айдер Муждабаев утверждает, что его знакомая видела в Киеве скандального пророссийского блогера Анатолия Шария, которого ранее Литва лишила статуса беженца и объявила персоной нон грата, а Украина объявила в розыск за госизмену.

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Муждабаев утверждает, что в Киеве видели Шария / Фото: Коллаж: Сегодня

Переговоры РФ и Германии по транзиту газа через Украину

Российский вице-премьер Александр Новак и уполномоченный правительства Германии по вопросам газового транзита через Украину Георг Граф Вальдерзее обсудили возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года в ходе рабочей встречи в среду, 8 сентября.

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