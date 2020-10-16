Новые правила дистанционного обучения в Украине: как будут учиться дети

Теперь учиться дистанционно сможет каждый ребенок, а не только отличники

В Украине вступило в силу принятое в сентябре Положение о дистанционной форме получения полного общего среднего образования.

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Как сообщили в Министерстве образования и науки, этот документ расширяет возможности для дистанционного обучения учащихся.

"Дистанционное обучение является перспективной сферой развития образования в условиях ее цифровизации", – заявил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Отметив, что такая форма обучения не заменит очную (из-за необходимости детей в социализации), Шкарлет добавил, что во время всемирной пандемии и других чрезвычайных обстоятельств это позволит обеспечить непрерывность образовательного процесса.

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Перевод на дистанционную форму обучения будет добровольным, к тому же эта возможность будет у каждого ученика (раньше эта возможность была открыта только для отличников).

Технологии дистанционного обучения могут использоваться для оценки знаний, консультаций или углубленного изучения предмета. Кроме того, их можно будет использовать для психологических или коррекционных услуг.

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Кроме того, Положение регулирует возможность смешанного обучения, когда учащиеся посещают образовательные учреждения поочередно – в остальное время они учатся дистанционно.

Среди новых правил, которые должны соблюдаться во время дистанционного обучения:

обязательное регулярнок и содержательное взаимодействие учителей с учениками;

обязательный учет индивидуальной программы учеников с особыми образовательными потребностями;

отслеживание результатов обучения учащихся и при необходимости оказывает им поддержку;

при невозможности участия учеников в синхронном режиме (по уважительным причинам) им должны быть обеспечены другие средства коммуникации, в том числе телефон или почта;

защита персональных данных и соблюдение санитарных правил и норм во время занятий, выполнение упражнений для глаз и осанки, непрерывность учебной деятельности с техническими средствами обучения и тому подобное.

Не забыли разработчики нормативов и о педагогах – в документе говорится, что свои обязанности они осуществляют только в пределах своего рабочего времени.

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Механизм мониторинга качества дистанционного обучения разрабатывается самим учебным заведением, руководитель которого несет за это ответственность. Как он будет контролировать выполнение образовательных программ, в свою очередь, будет одобрять педсовет.

Напомним, что Кабинет министров рекомендовал школам перенести осенние каникулы на 15-30 октября с возможностью перехода на дистанционное обучение в дальнейшем.

Кроме того, если во время карантина более половины уроков проводились удаленно, школы смогут использовать критерий "зачтено" / "не зачтено" вместо 12-балльной системы оценивания.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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