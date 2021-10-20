Новые правила перевозок в Украине с 21 октября: кого они не коснутся

С 21 октября в Украине будут действовать новые правила перевозок. Это коснется только железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта между областями.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании в среду, 20 октября.
Кого новые правила перевозок не коснутся?
Как рассказал Шмыгаль, все межобластные перевозки разрешены при наличии COVID- сертификата или отрицательного ПЦР-теста.
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"Мы говорим о железнодорожном, авиационном и автобусном транспорте", – отметил премьер-министр.
Новые правила не коснутся:
- общественного транспорта в городах
- перевозок внутри одной области
Какие правила введут в Украине?
С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
- международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,
- отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.
Ситуация с коронавирусом в Украине
В Украине за последние сутки обнаружено 18 912 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Всего инфекцию подтвердили у 2 679 185 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 495 жителей Украины (всего – 61 843). Вылечить удалось 2 344 799 инфицированных (7605 – за последние сутки).
За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях.
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