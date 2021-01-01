"Новые правила": с сегодняшнего дня скорая должна приезжать за 10-20 минут

В Кабмине утвердили новые критерии для скорой помощи

С 1 января вступают в силу новые правила приезда скорой помощи в Украине.

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Об этом сообщает Укринформ.

Согласно постановления Кабинета Министров "О нормативе прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия", обращение о предоставлении экстренной медицинской помощи по единому телефонному номеру экстренной медицинской помощи 103, по единому телефонному номеру системы экстренной помощи населению 112, с помощью других телекоммуникационных средств в зависимости от состояния пациента делятся на:

критические

экстренные

не экстренные

непрофильные.

Диспетчер приема вызова оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф определяет состояние пациента и обстоятельства событий для вызова в соответствии с перечнем причин обращений и жалоб о необходимости оказания экстренной медицинской помощи, определенного Минздравом.

Нормативы прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия по обращениям, относящимся к категории критических, составляют 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру.

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Учитывая возможность возникновения обстоятельств, не зависящих от организации системы предоставления экстренной медицинской помощи, допускается превышение указанного норматива, но не более чем в 25 процентах случаев.

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Нормативы прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия по обращениям, относящимся к категории экстренных, составляют 20 минут с момента поступления обращения к диспетчеру.

В случае поступления обращения, которое относится к категории не экстренных, диспетчер рекомендует пациенту обратиться к врачу, или в ближайшее отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи, также такое обращение может быть передано в дежурный центр первичной медико-санитарной помощи. В случае отсутствия такой возможности диспетчер направляет к пациенту бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи, которая не выполняет критические или экстренные вызовы.

В случае поступления обращения, которое относится к категории непрофильных, диспетчер также рекомендует пациенту обратиться к семейному врачу, с которым заключена декларация.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине после реформирования медицины скорая помощь должна будет приезжать к украинцам за 10-20 минут.

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Как сообщали новости "Сегодня", Степанов рассказывал о катастрофических последствиях второго этапа медреформы. По его словам, в нынешнем виде реформа медицины означает увольнение более 50 тысяч медработников.

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