Новые правила въезда в ЕС для украинцев: все, что нужно знать

Путешественникам следует иметь с собой один из COVID-документов

Правила начинают действовать с 1 февраля/Коллаж: "Сегодня"

С 1 февраля в страны Европейского Союза можно будет попасть за новыми правилами. Изменения для путешественников во время пандемии COVID-19 рекомендовал Совет ЕС.

Об этом сообщают на сайте Совета ЕС.

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Какие документы нужны для въезда?

Для того чтобы попасть в любую страну Европейского Союза, необходимо иметь один из документов:

о полном курсе вакцинации от коронавируса;

отрицательный тест на COVID-19;

документ, подтверждающий, что вы выздоровели от коронавируса.

Следует отметить, что документы должны быть подтверждены действующими цифровыми сертификатами ЕС.

Что делать, если нет документов?

Если цифрового сертификата ЕС нет, то граждане обязаны пройти тест на коронавирус до прибытия или после, однако не позднее 24 часов.

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Нужен ли украинцам цифровой сертификат ЕС?

Украинцам не нужно обладать цифровым COVID-сертификатом, поскольку международный сертификат в приложении "Дія" признан странами Европейского Союза. Украина – одна из первых стран вне зоны ЕС и первая страна Европейского соседства, чей цифровой сертификат COVID-19 признан Евросоюзом. Признание документа основывается на решении Европейской Комиссии об эквивалентности, одобренном 19 августа и введенном в действие 20 августа прошлого года.

Изменения в Норвегии

В Норвегии отменили карантин после въезда всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса. Страна обновила правила для туристов, и теперь это обязательное условие. В противном случае путешественников ждет карантин.

В Норвегию без карантина смогут въехать лица, прошедшие полный курс вакцинации следующими препаратами:

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AstraZeneca (Covishield);

Comirnaty (BioNTech/Pfizer);

Moderna;

CoronaVac (Sinovac);

Janssen (Johnson&Johnson).

Следует отметить, что Норвегия признает цифровые COVID-сертификаты в приложении "Дія" и бумажный сертификат с портала "Дія" с действующим QR-кодом. При этом бумажный сертификат, выданный семейным врачом, не признается.

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