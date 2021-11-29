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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Новые препараты против COVID-19 за 700 долларов и чрезвычайная ситуация в Херсоне — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
29 ноября, 06:00
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В мире появились два новых препарата против коронавируса, а в Херсоне объявили чрезвычайное положение объектового уровня
Новые препараты от COVID-19 для лечения болезни на ранней стадии и авария в Херсоне, которая испортила дома людей/Коллаж: Сегодня
Новые препараты от COVID-19 для лечения болезни на ранней стадии и авария в Херсоне, которая испортила дома людей/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

700 долларов на курс лечения. Что известно о новых препаратах от COVID-19

За последний месяц в мире появилось два препарата, которые используют для лечения коронавируса. Кандидат медицинских наук и самый известный доктор Украины Евгений Комаровский рассказал об этих препаратах. Врач уточнил, что они используются в ранние сроки болезни.

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Новых препаратов от коронавируса пока нет в Украине.
Новых препаратов от коронавируса пока нет в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Полтавской области женщина родила ребенка и выбросила в ведро с помоями: младенец погиб

В Полтавской области жительница Гадяча родила ребенка и утопила его в ведре с помоями. Впоследствии она пояснила, что дочь погибла в результате неосторожности.

Женщину приговорили к двум годам лишения свободы/Коллаж: Сегодня
Женщину приговорили к двум годам лишения свободы/Коллаж: Сегодня

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Это надо увидеть Путину: 6-летняя девочка показала картину с пылающим Кремлем

В Сети появилось видео с 6-летней Дарьей, которая демонстрирует произведение искусства. Девочка показывает картину, на которой московский Кремль в огне.

Картину нарисовала жительница Харькова Дарья Головнина/Коллаж: Сегодня
Картину нарисовала жительница Харькова Дарья Головнина/Коллаж: Сегодня

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Масштабную аварию на коллекторе в Херсоне признали чрезвычайной ситуацией объектового уровня

В Херсоне на экстренное заседание собиралась городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Все из-за масштабной аварии в микрорайоне Шуменском. Там прорвало напорный канализационный трубопровод. На месте аварии била струя из нечистот, высотой 20 метров. Отходы лились прямо на дома людей. Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС признала аварию чрезвычайной ситуацией объектового характера.

Власти обещают дезинфекцию в залитых нечистотами домах за счет бюджета/Коллаж: Сегодня
Власти обещают дезинфекцию в залитых нечистотами домах за счет бюджета/Коллаж: Сегодня

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