Новые санкции против режима Лукашенко и обострение на Донбассе – главные новости СЕГОДНЯ

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Александр Лукашенко и обострение на Донбассе. Коллаж: "Сегодня"

10 августа на Донбассе боевики ранили украинских военных, а судья Николай Чаус признался, как его пытались убить.

Санкции против режима Лукашенко

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Европейский Союз ввел санкции против Беларуси за фальсификацию выборов в 2020 году режимом Лукашенко и репрессии против собственного народа.

В Брюсселе пообещали и дальше оказывать давление на режим Лукашенко, пока "все политзаключенные не будут освобождены, а в Беларуси не начнется осмысленный диалог и не состоятся свободные и независимые выборы".

В санкционный список ЕС попал белорусский олимпийский комитет – за отмывание денег. Также ограничения касаются бизнесменов и компаний, в частности одного из крупнейших белорусских госпредприятий – "Беларуськалий".

Чаус рассказал, как ушел от убийства

Судья Николай Чаус рассказал, что его пытались убить, но ему удалось сбежать. Также он обвинил Национальное антикоррупционное бюро в нарушении норм закона в вопросе его задержания.

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Он заявил, что является потерпевшим в уголовном производстве о его похищении с целью убийства. Судья уверяет, что его не убили только потому, что он сбежал – прошел 50 км пешком и добровольно явился в СБУ.

По словам судьи, реально задержан он был 3 августа, а до этого он находился под защитой спецслужбы из-за грозы убийства.

Обострение на Донбассе