Новые санкции СНБО и закон о наказании за ложь в декларации – главные новости за ночь

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Владимир Зеленский и Алексей Данилов. Коллаж: "Сегодня"

С 18 июля Германия открывает границы для всех резидентов Украины, а всем органам центральной исполнительной власти до 7 сентября поручили подготовить проект системы мониторинга деятельности олигархов.

СНБО ввел новые санкции

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На последнем заседании СНБО ввели санкциипротив 15 физических и 53 юридических лиц.

"Также на заседании СНБО в пятницу рассматривался вопрос применения персональных специальных экономических и ограничительных санкций по предложениям Кабинета министров Украины и СБУ. Так, были применены санкции к 15 физическим и 53 юридическим лицам", – сообщили в ОП.

Зеленский подписал закон о наказании за ложь в декларации

Теперь за умышленную неподачу декларации грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы сроком на один год. За внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию размер штрафа устанавливается от 3 тыс. до 4 тыс. (по действующей редакции — от 2,5 тыс. до 3 тыс.) необлагаемых минимумов доходов, а также предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

В Украине появится система мониторинга деятельности олигархов

До 7 сентября, перед новой сессией Верховной Рады, органы центральной исполнительной власти должны подготовить для обсуждения проект системы мониторинга олигархов.

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"Поручили Аппарату Совета нацбезопасности, членам СНБО, Антимонопольному комитету, Службе безопасности, всем органам центральной исполнительной власти до 7 сентября подготовить проект системы мониторинга тех людей, которых мы с вами привыкли называть олигархами", – сказал Данилов.

Германия открывает границы для всех украинцев

Германия уже с 18 июля открывает границы для резидентов Украины. Теперь въезд в страну будет разрешен не только вакцинированным от COVID-19 и тем, у кого были весомые основания для посещения страны.

Однако внесение Украины в этот список не освобождает туристов от обязанности предоставлять отрицательный тест на коронавирус. Кроме того, страны-члены ЕС могут также требовать самоизоляцию и повторный тест.

К слову, ВОЗ впервые рекомендовала вакцинировать детей старше 12 лет: