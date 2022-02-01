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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Новые сертификаты и пик заболеваемости: что происходит с COVID-19 в Украине

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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1 февраля, 10:50
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Ситуация с COVID-показателями в разных областях страны продолжает ухудшаться
В Украине уже появились новые сертификаты вакцинации от коронавируса
В Украине уже появились новые сертификаты вакцинации от коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина постепенно приближается к пику COVID-заболеваемости. В ближайшие недели ожидают до 50 тысяч новых заболевших в сутки. Ситуация в регионах тоже ухудшается. В оранжевой зоне карантина уже 18 областей и Киев.

Главное о ситуации с коронавирусом в Украине – в материале новостей "Сегодня".

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Коронавирус в Украине

За сутки 31 января в Украине зафиксировано 30 768 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди заболевших – 4 056 детей и 337 медиков.

Также за прошлые сутки госпитализировали 2 069 человек, зафиксировали 192 летальных исхода, выздоровели – 8 835 человек.

За все время пандемии в Украине:

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  • заболело – 4 095 263 человека;
  • выздоровели – 3 631 580 человек;
  • летальных исходов – 100 395.

Всего провели 18 113 574 ПЦР-тестирований.

Пик COVID-заболеваемости

Самые высокие показатели заболеваемости ковидом в Украине будут уже на этой неделе, максимум в течение двух недель. В феврале ожидается около 50 тысяч больных в сутки. Об этом заявил замдиректора по научной работе Института проблем математических машин и систем НАН Украины Игорь Бровченко.

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Вакцинация населения

За последние сутки 65 655 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 23 278 человек, вторую дозу – 25 525 человек, дополнительную дозу получили 480 человек, бустерную дозу – 16372 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 15 347 953 человека, из них получили первую дозу – 15 347 951 человек, получили две дозы – 14 645 012 человек, получили дополнительную дозу – 17 175 человек, бустерную дозу – 356 098 человек.

Всего провели 30 366 236 прививок.

Сертификаты с бустерной вакцинацией

В "Дії" теперь можно сгенерировать сертификат о вакцинации бустерною дозой препарата против COVID-19. Если, например, человек вакцинировался третьей дозой в январе, то его внутренний и международный сертификаты будут действительны до октября 2022 года.

Следует отметить, если вы делали первые две дозы прививок одной вакциной, например CoronaVac, а бустерную сделали Pfizer, то в сертификате будет указана только вакцинация "бустерным" препаратом.

Карантинные зоны

В красную зону попали области:

  • Ивано-Франковская
  • Ровенская.

В оранжевую карантинную зону входят:

  • Киев
  • Винницкая
  • Волынская
  • Донецкая
  • Житомирская
  • Закарпатская
  • Запорожская
  • Луганская
  • Львовская
  • Николаевская
  • Одесская
  • Сумская
  • Тернопольская
  • Харьковская
  • Херсонская
  • Хмельницкая
  • Черкасская
  • Черновицкая
  • Черниговская.

Все остальные входят в желтую зону карантина.

COVID-19 одновременно с гриппом

Заболеть одновременно коронавирусом и гриппом. Только представьте, сочетание двух опасных и тяжелых недугов – вполне возможно. Это уже случается с украинцами. Врачи называют такой вирусный коктейль – флурон.

Флурон – это одновременное инфицирование гриппом и ковидом. Теперь такое сочетание вирусов как следует не исследовано, поэтому и спрогнозировать течение болезни трудно. Медики говорят: ковид и грипп могут как усилить симптомы друг друга, так и наоборот – нейтрализовать.

Сочетанная инфекция не так будет страшна, как тандемная, когда сначала переболеть чем-нибудь одним, а затем встретиться с другой инфекцией. Любая инфекция, если вы ее перенесли достаточно легко, все равно задействовала и снизила определенные ресурсы вашей иммунной системы и ближайшие недели ваша защита будет снижена.

Поэтому вероятность более тяжелого течения болезни есть. Но симптомы флурона типичны как для гриппа, так и коронавируса. Установить, чем именно болеет человек, можно только с помощью специальных ПЦР-тестов. И такие случаи заражения были предсказуемы, говорят эпидемиологи, и зависят от одновременной вспышки гриппа и коронавируса.

Те единичные случаи, которые сегодня обнаружены, которые сегодня изучаются – изучаются у детей, изучаются и у взрослых.

Однако опасность подхватить сразу два вируса исчезнет вместе с окончанием сезона гриппа – а это будет посреди весны.

Пока же уберечься от флурона возможно только благодаря вакцинации и мерам безопасности. Эпидемиологи советуют носить маски и избегать большого скопления людей.

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