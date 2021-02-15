Українська
$ 27,84
33,68
  1. Последние новости Украины

Новые штаммы COVID-19 в Украине: ВОЗ ожидает результатов анализов

15 февраля, 00:27

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Несколько образцов из Украины исследуют в специальном центре

В Украине, по данным Всемирной организации здравоохранения, пока не фиксировали заражение новыми штаммами COVID-19, но в ближайшее время ожидаются результаты анализов нескольких образцов.

Реклама

Об этом заявил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт в эфире одного из телеканалов, передает "Интерфакс-Украина".

"В Украине еще не встречались новые мутации. Но пока тут нет возможности делать соответствующие анализы. Недавно несколько образцов из Украины поступили в центр секвенирования и в ближайшее время у нас будет ответ", – рассказал представитель ВОЗ.

В тренде
Запись на бесплатную прививку от коронавируса начнется в марте

Напомним, ранее в ВОЗ предупредили о возможности повторного заражения новыми штаммами – в Южной Африке фиксируют такие случаи у лиц, которые уже перенесли COVID-19 и имели антитела к нему.

Мы также сообщали, что Германия ввела новые ограничения для туристов из-за распространения новых мутаций коронавируса, закрыв границы для прибывающих из Чехии и Австрии.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ВОЗ штамм мутация коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Гривня держит курс на укрепление. Покупать или продавать доллары?
Гривня держит курс на укрепление. Покупать или продавать доллары?Финансы
В Харьковской области из-за лобового столкновения погибли два водителя (фото)
В Харьковской области из-за лобового столкновения погибли два водителя (фото)Харьков
Харьковские трамваи будут выпускать для всей Украины – Терехов
Харьковские трамваи будут выпускать для всей Украины – ТереховУкраина
Заседание СНБО: в Офисе президента пояснили, что хочет обсудить Зеленский
Заседание СНБО: в Офисе президента пояснили, что хочет обсудить ЗеленскийВласть
Доллар снова подорожал до 28 гривен, надо ли запасаться валютой
Доллар снова подорожал до 28 гривен, надо ли запасаться валютойЭкономика
В Украину идут сильные морозы: МОН советует распустить школьников по домам
В Украину идут сильные морозы: МОН советует распустить школьников по домамУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять