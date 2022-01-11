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Новые случаи "Омикрона" и сокращение срока действия сертификатов: главное о COVID-ситуации в Украине

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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11 января, 09:05
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Врач-инфекционист прогнозирует резкий рост заболеваемости "Омикроном" после его адаптации в Украине
Срок действия сертификатов хотят сократить на три месяца.
Срок действия сертификатов хотят сократить на три месяца. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине после праздников снова начало расти количество больных коронавирусом. В то же время были обнаружены новые случаи заболевания новым штаммом "Омикрон".

Главное о ситуации с COVID-19 в Украине – в материале новостей "Сегодня".

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Статистика в Украине

За минувшие сутки, 10 января, в Украине зафиксировано 5 429 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (из них детей – 306, медработников – 168). Умерли от COVID-19 за сутки 219 человек.

При этом пятая часть новых больных в городе Киев – 1192.

В Украине нашли новые случаи "Омикрона"

  • По состоянию на 10 января в Одессе зафиксировали первый случай инфицирование новым штаммом коронавируса "Омикрон". Больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории.
  • Еще по одному случаю подтвердили в Днепре и Львове. Трое пациентов с подтвержденными диагнозами вернулись из-за границы. Они находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах.
  • Также в Житомире и Бердичеве зафиксировали два случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон".
  • В Киеве также зафиксированы случаи заболевания, возбудителем которого существуют штамм коронавируса "Омикрон".

Чем опасна волна "Омикрона"

В Украине резко возрастет уровень заболеваемости коронавирусом из-за "Омикрона". Особенностью новой волны станет "наслоение" ее на еще не полностью ушедшую "Дельту".

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В настоящее время два возбудителя циркулируют одновременно, вызывая повышение уровня заболеваемости. Предыдущие варианты вируса обычно полностью вытесняли находившиеся до них и происходил спад заболеваемости буквально до единичных случаев с последующим его всплеском.

"После адаптации возбудителя к новым условиям мы будем наблюдать чрезвычайно резкий подъем заболеваемости, как это происходит в других странах" , – объяснила доктор-инфекционист Ольга Голубовская.

"Дельтакрон" в Украине?

Мир всколыхнула новость о появлении еще одного штамма "Дельтакрон", однако в Украине его пока не обнаружили. Как известно, по одним данным, данный штамм – микс из "Дельты" и "Омикрона", по другим – это якобы вообще фейк.

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Начиная с 19 декабря профильным специалистам не передавали на анализ образцы. Именно поэтому сложно говорить о наличии этого штамма.

"Но очевиден тот факт, что вирус мутирует, и существуют много неназванных вариантов. К концу ноября в Украине доминировал штамм "Дельта". Также среди предоставленных нам образцов мы не находили никаких уникальных", – рассказали новостям "Сегодня" в НАН.

В Украине разрешили аннулировать фейковые COVID-сертификаты

Украинцы могут аннулировать сертификат о вакцинации, если он поддельный. Для этого необходимо:

  • Обратиться к семейному врачу.
  • Затем доктор информирует Нацполицию о том, что обнаружен поддельный документ.
  • После этого доктор может направить человека на прививку, если показатели здоровья позволяют и внести данные в систему здравоохранения.

Срок действия сертификатов сократят

COVID-сертификаты будут действовать не 365, а 270 дней. То есть девять месяцев, а не год. За эти изменения парламент может проголосовать в первые дни своей работы в 2022 году.

Уменьшая срок действия документов о вакцинации, Украина ориентируется на такую же практику стран ЕС.

Карантинные зоны в Украине 11 января

Оранжевые

  • Сумская,
  • Херсонской области.

Желтые

  • Киев,
  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Запорожская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская область.

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