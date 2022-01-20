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Новые сроки сертификатов и "рост" оранжевой зоны. Рассказываем все о COVID-19 в Украине

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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20 января, 10:08
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Также еще в одном городе обнаружили опасный штамм "Омикрон"
В Украине фиксируют новые случаи коронавируса, людей госпитализируют. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине фиксируют новые случаи коронавируса, людей госпитализируют. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за прошедшие сутки, 19 января, зафиксировали 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Также расширилась оранжевая карантинная зона – теперь в нее входит 7 областей.

Подробнее о COVID-ситуации в Украине – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса

За прошедшие сутки, 19 января, в Украине зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 5 664 больше, чем за 18 января.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализирован – 2 151 человек;
  • летальных исходов – 131;
  • выздоровели – 4 446 человек.

За все время пандемии в Украине:

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  • заболели – 3 799 382 человека;
  • выздоровели – 3 571 782 человека;
  • летальных исходов – 98 843.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1409;
Винницкая область – 965;
Волынская область – 293;
Днепропетровская область – 455;
Донецкая область – 556;
Житомирская область – 820;
Закарпатская область – 482;
Запорожская область – 230;
Ивано-Франковская область – 2777;
Киевская область – 534;
Кировоградская область – 96;
Луганская область – 237;
Львовская область – 1440;
Николаевская область – 216;
Одесская область – 944;
Полтавская область – 679;
Ровенская область – 669;
Сумская область – 1137;
Тернопольская область – 1145;
Харьковская область – 931;
Херсонская область – 191;
Хмельницкая область – 768;
Черкасская область – 405;
Черновицкая область – 694;
Черниговская область – 406.

Карантинные зоны в Украине

Сейчас в оранжевой зоне находятся следующие области:

  • Ивано-Франковская
  • Ровенская
  • Сумская
  • Черновицкая
  • Львовская
  • Житомирская
  • Тернопольская

Остальные регионы находятся в желтой карантинной зоне.

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Карантинные зоны в Украине по состоянию на 20 января

В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов

Кабинет министров сократил срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.

"Теперь все, кто вакцинировался бустером сразу срок действия сертификата, который генерируется в "Дії", будет продолжен на 270 дней, 9 месяцев", – сказал министр охраны здоровья Виктор Ляшко на заседании правительства.

Кабмин поддержал решение.

Порядок формирования и использования СОVID-сертификатов изменился на основании бустерной дозы.

Бустерная доза продлит действие COVID-сертификата

Бустерная доза будет продлевать действие COVID-сертификатов в Украине на 270 дней. Такое решение приняли 19 января на заседании Кабмина.

"Теперь у любого, кто вакцинировался третьей дозой, сразу срок сертификата, который есть в "Дії", будет продлен и будет иметь срок действия 270 дней (9 месяцев)", – утверждает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Омикрон" обнаружили еще в одном городе Украины

В Закарпатской области обнаружили штамм "Омикрон". В то же время в регионе продолжает доминировать штамм "Дельта". Об этом сообщил первый заместитель председателя облгосадминистрации Мирослав Билецкий.

"Из более двух десятков направленных на исследование образцов в одном вирусологи подтвердили циркуляцию мутированного варианта виpycа SARS-CoV-2 Оmiсrоn. Случай обнаружили в городе Ужгороде", – прокомментировал Мирослав Билецкий.

По его словам, в Закарпатье продолжает доминировать штамм "Дельта".

Китай передаст Украине 200 тыс. доз вакцин

Правительство Китайской Народной Республики передаст Украине 200 тыс. доз вакцины производства Sinovac Biotech в качестве гуманитарной помощи.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в качестве гуманитарной помощи правительство Китайской Народной Республики предложило передать 200 тыс. доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал документ о гуманитарной помощи Китая Украине.

В пояснительной записке отмечается, что для вакцинации до конца 2022 года 70% взрослого населения Украины (23,77 млн ​​человек) общая потребность в вакцине составляет 47 283 416 доз.

Украина получит три миллиона COVID-тестов: кому их раздадут

В Украину на этой неделе доставят 2 млн быстрых тестов на коронавирус и еще 1 млн тестов привезут на следующей неделе. Об этом в эфире телеканала "Рада" сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что тестирование людей с симптомами острой респираторной вирусной инфекции является бесплатным.

"Есть материалы для забора и лаборатории, укомплектованные для проведения ПЦР-исследований, есть быстрые тесты. В конце прошлого года закупка состоялась на 150 млн грн, сейчас у нас поставка на этой неделе 2 млн быстрых тестов и 1 млн на следующей неделе", – сказал министр здравоохранения.

По его словам, семейным врачам всех больниц будут розданы тесты на коронавирус.

"При появлении симптомов обращайтесь к врачу", – добавил Ляшко.

Грозит ли Украине новая эпидемия

В Украине с каждым днем фиксируют все больше случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". В Минздраве ожидают новый локдаун уже в феврале. Новости "Сегодня" выясняли, грозит ли нашей стране новая эпидемия.

"Если брать во внимание конкретно Украину, то распространение "Омикрона" в одной стране не является пандемией. Пандемия и так продолжается, и пока нет оснований говорить о новой", – сообщил нам авторитетный инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

По его словам, штамм "Омикрон" стал причиной значительного роста заболеваемости COVID-19.

Инфекционист привел пример стран ЕС, Британии, Канады и США. По его словам, проводимый там анализ о количестве случаев, в том числе и тяжелых, обусловленных "Омикроном", свидетельствует, что вакцинация работает.

"Эффективность предупреждения госпитализаций – под 90%. Рост госпитализаций и смертей от COVID-19, связанных с "Омикроном", идет за счет невакцинированных или не полностью вакцинированных", – утверждает Лапий.

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