Новые зарплаты остановят бунт полиции? Что говорят эксперты

С 1 февраля полицейским обещают увеличить зарплаты на 10%. Однако эксперты считают, что такое повышение – это мизер который не повлияет на существующий отток кадров из полиции.
Об этом сайту "Сегодня" рассказал известный правозащитник Евгений Захаров, принимавший участие в реформировании МВД.
10% не помогут
Он объяснил, что напряженная ситуация грядет из-за того, что зарплата в полиции и в целом в МВД снова стала неконкурентной.
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"Такое же было в 2014 году, когда мы начинали реформу МВД. Будет нехватка кадров. Боюсь, что такие меры не остановят отток людей из полиции и других подразделений МВД", – сказал он.
По его словам, зарплата полицейского низкая для проживания в большом городе.
"Для провинции она еще более приемлемая. Но по закону недопустимо то, что у полицейского в одном городе – одна зарплата, в райцентре – другая", – говорит Захаров.
Временное спокойствие
Еще один эксперт, замглавы правления Харьковского института социсследований Андрей Черноусов, считает, что спокойствие полицейских будет временным и он не стал бы акцентировать внимание на операции "Акциз".
"Думаю, что изысканы какие-то государственные резервы. Способно ли это на какое-то время успокоить полицейских? Думаю, да. Борьба за свои трудовые права носит перманентный характер. То есть, как только вы останавливаетесь – останавливаются и другие. Что касается забастовок полицейских, о которых сообщалось. По закону им запрещено бастовать, но это некорректно, потому как во всех европейских странах полицейские выходят на них. Это нормальная практика", – говорит Черноусов.
По его словам, именно угроза забастовки побудила поднять копам зарплаты.
Почему в Украине начали массово увольняться полицейские?
Ранее мы писали, что копы были возмущены такими моментами:
- отсутствие оплаты труда за ненормированный рабочий день и ночные смены;
- давление руководства относительно выполнения показателей раскрываемости преступлений ("контрольные" преступления в ЕРДР либо вообще не регистрируются, либо регистрируются с самой минимальной квалификацией);
- искривление фактов работы полицейских публичными лицами, что приводит к снижению доверия населения к органам.