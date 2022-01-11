Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 🇰🇿 Протесты в Казахстане 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Новые зарплаты остановят бунт полиции? Что говорят эксперты

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 января, 16:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В украинской полиции в ближайшее время может начаться нехватка кадров и поднятие зарплаты на 10% вряд ли это остановит
В Украине поднимут зарплаты копам
В Украине поднимут зарплаты копам / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 февраля полицейским обещают увеличить зарплаты на 10%. Однако эксперты считают, что такое повышение – это мизер который не повлияет на существующий отток кадров из полиции.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал известный правозащитник Евгений Захаров, принимавший участие в реформировании МВД.

Реклама

10% не помогут

Он объяснил, что напряженная ситуация грядет из-за того, что зарплата в полиции и в целом в МВД снова стала неконкурентной.

"Такое же было в 2014 году, когда мы начинали реформу МВД. Будет нехватка кадров. Боюсь, что такие меры не остановят отток людей из полиции и других подразделений МВД", – сказал он.

По его словам, зарплата полицейского низкая для проживания в большом городе.

"Для провинции она еще более приемлемая. Но по закону недопустимо то, что у полицейского в одном городе – одна зарплата, в райцентре – другая", – говорит Захаров.

Временное спокойствие

Еще один эксперт, замглавы правления Харьковского института социсследований Андрей Черноусов, считает, что спокойствие полицейских будет временным и он не стал бы акцентировать внимание на операции "Акциз".

Реклама

"Думаю, что изысканы какие-то государственные резервы. Способно ли это на какое-то время успокоить полицейских? Думаю, да. Борьба за свои трудовые права носит перманентный характер. То есть, как только вы останавливаетесь – останавливаются и другие. Что касается забастовок полицейских, о которых сообщалось. По закону им запрещено бастовать, но это некорректно, потому как во всех европейских странах полицейские выходят на них. Это нормальная практика", – говорит Черноусов.

По его словам, именно угроза забастовки побудила поднять копам зарплаты.

Почему в Украине начали массово увольняться полицейские?

Ранее мы писали, что копы были возмущены такими моментами:

  • отсутствие оплаты труда за ненормированный рабочий день и ночные смены;
  • давление руководства относительно выполнения показателей раскрываемости преступлений ("контрольные" преступления в ЕРДР либо вообще не регистрируются, либо регистрируются с самой минимальной квалификацией);
  • искривление фактов работы полицейских публичными лицами, что приводит к снижению доверия населения к органам.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Новые зарплаты остановят бунт полиции? Что говорят эксперты Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Почти 500 заведений! В Киеве заминировали все школы Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Новые зарплаты остановят бунт полиции? Что говорят эксперты Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
11 января. Петр Могила. 375 лет назад, 11 января 1647 года, ушел из жизни выдающийся украинский церковный и культурный деятель. Но перед этим он успел многое повидать и сделать…
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

31 783

заболело за неделю в Украине

+10%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.5

Российский рубль (₽)

0.3663

Евро (€)

31.12

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять