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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Новый антирекорд. В Украине за сутки более 22 тысяч случаев коронавируса

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
21 октября, 08:12
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В Украине выросла заболеваемость ковидом – за последнюю неделю вирус обнаружили у более чем 100 тысяч людей
Заболеваемость коронавирусом в Киеве растет. Фото: коллаж "Сегодня"
Заболеваемость коронавирусом в Киеве растет. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за прошлые сутки, 20 октября, зафиксировали 22 415 новых случаев коронавируса. Это на три тысячи больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 701 600 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 546 жителей Украины (всего – 62 389). Вылечить удалось 2 352 835 инфицированных (8036 – за последние сутки).

Коронавирус в Украине. Источник: Минздрав

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодняшний день заполненность COVID-кроватей составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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