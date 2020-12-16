С "оберегами" от COVID-19: из-за новогодней елки бунтуют в еще одном городе Украины

Под шквал критики попала уже вторая главная елка в облцентре

После снятия шляпы со столичной елки объектом массовой критики в соцсетях стало новогоднее дерево в центре Черкасс. В отличие от столичной красавицы, когда критиковали только шляпу, здесь объектом обсуждения стало и само дерево, и его украшения.

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По мнению одних жителей, складки искусственной елки напоминают шторы, а украшения на ней, якобы, являются оберегами от коронавируса.

Скриншот из соцсетей

За два дня в соцсети свои мнения высказали более 500 жителей Черкасс. Как оказалось, отношение к нынешней елке у местных жителей разное.

Одни заявили, что дерево отвратительное, вторые уверены, что очень красивое. На фоне этого в соцсетях началась своеобразная битва между противниками и сторонниками.

"Соблюдение социальной дистанции гарантировано. Страшно подойти. Лучше смотреть издалека", – прокомментировал ситуацию пользователь Алекс.

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В ответ на это местная жительница Алена парировала комплиментом елке:

"Хорошенькая! Как плюшевая! Сказочная! Игрушечная. Ей идут украшения в виде сладостей. Хорошо, что искусственная и не пострадали живые деревья. С наступающими праздниками! Всем счастья и хорошего настроения!".

Еще одна из местных жительниц высказала мнение, что "что-то в этом году с елками пошло не так".

В ответ на это еще одна местная жительница парировала так:

"Правильно говорят, что всем не угодишь. Живая со шляпой плохо. Искуственная плохо. Вам хоть миллионы в карманы накидай – тоже будет плохо". В ответ на это еще от одного комментатора последовало: "Не хватает шляпы".

В мэрии Черкасс в установленной елке видят красоту и праздничное настроение.

"Новогоднее дерево высотой 18 метров. Украшения на ней символизируют новый год, а не что либо иное. Когда включат иллюминацию, то будет очень красиво", – прокомментировала ситуацию спикер мэрии Юлия Крапива.

К этому она добавила, что каждый видит в елке то, что ему хочется видеть.

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Также в мэрии уточнили, что, несмотря на критику, менять внешний вид елки не собираются.

Как мы выяснили, не утихают страсти и в Виннице, где власти отказались ставить елку, чтобы избежать скопления людей на праздники.

После того, как мэр сообщил об этом в соцсети, сотни людей поддержали такое решение. Но не обошлось и без тех, кто заявил, что праздник без главной елки будет испорчен.

Напомним, ранее с киевской главной елки после шквала критики сняли шляпу, которая выполняла роль традиционной верхушки.

Видео: Сегодня

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