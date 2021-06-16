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Новый детский омбудсмен и эвакуация украинцев из Сирии – главные новости за ночь

16 июня 2021 6:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Из сирийского лагеря в Украину вывезли женщину и семерых детей, а президент назначил нового детского омбудсмена вместо Николая Кулебы – и другие события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Эвакуация украинцев из Сирии

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В Украину в ночь на среду, 16 июня, прибыл самолет с эвакуированной из Сирии украинкой и ее семью детьми, которые три года провели в лагере "Аль-Холл", где удерживают тысячи женщин с детьми, чьи мужья воевали на стороне террористической организации "Исламское государство".

Новый президент Перу

В Перу по результатам подсчета местным Центризбиркомом (ONPE) голосов во втором туре выборов президента победил представитель леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо. Разрыв между ним и его соперницей Кейко Фухимори составил менее процента.

Новый детский омбудсмен

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 15 июня уволил с должности уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебу, назначив вместо него Дарью Герасимчук. Должность детского омбудсмена также теперь называется несколько иначе.

Гибель велосипедиста в Киеве

В полиции подтвердили, что 27-летний велосипедист, погибший под колесами грузовика в Киеве, столкнулся с пьяным прохожим, который "изменил траекторию движения по тротуару".

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О чем говорили в Украине и мире 15 июня, смотрите в выпуске новостей "Сегодня".

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