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Новый глава МВД решил временно исчезнуть из инфополя: в "Слуге народа" назвали причину

17 июля 2021 17:59

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Как рассказал глава фракции "Слуга народа", Арсен Аваков был против разделения министерства

Денис Монастырский. Фото: facebook.com/moden.ua

Денис Монастырский. Фото: facebook.com/moden.ua

Новый министр внутренних дел Денис Монастырский намерен временно не выходить в информационное поле.

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Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, новый глава МВД хочет сначала провести аудит ведомства.

"Он решил условно на месяц исчезнуть из инфополя, для того, чтобы, во-первых, провести аудит того, что есть, и выйти через месяц с пресс-конференцией, где он расскажет, чем он будет заниматься, когда он видит воплощение каких-то программ, чтобы мы его потом как парламент могли контролировать", – сказал Арахамия.

Он также отметил, что перед Монастырским одной из главной задач стоит разделение Министерства внутренних дел.

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По его словам, Пограничная служба не будет частью МВД, однако экс-министр Арсен Аваков был против такого разделения.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами.

После увольнения Арсена Авакова с должности министра внутренних дел Верховная Рада назначила новым главой МВД нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского. Его кандидатуру поддержал 271 парламентарий.

Все подробности в спецтеме Новый глава МВД: все подробности

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