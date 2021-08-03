Новый главнокомандующий ВСУ не пустил Разумкова в зону ООС: что произошло

В понедельник поздно вечером, накануне поездки главы ВР на Донбасс, Залужный выдал неожиданное распоряжение

Залужный (справа) не пустил Разумкова к военным. Коллаж "Сегодня"

Новоиспеченный главнокомандующий ВСУ Валерий Залужний ввел временный запрет на посещение должностными лицами зоны Операции объединенных сил. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не смог попасть в ООС в рамках своей рабочей поездки.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Визит председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова в зону проведения Операции объединенных сил, запланированный на 3 августа, был отменен", – говорится в сообщении.

В Раде объяснили, что вчера поздно вечером Валерием Залужным было сообщено о временном запрете посещения должностными лицами зоны проведения ООС.

"Основной целью командировки председателя Верховной Рады должно было стать ознакомление с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС, а также общение с местными жителями и военнослужащими украинской армии", – подчеркнули в парламенте.

Реклама

Как сообщали новости "Сьогодні", 30 июля на Донбассе прошло первое выездное заседание СНБО, на котором отсутствовал Разумков из-за своей рабочей поездки на юг Украины. Там была утверждена стратегия внешней политики Украины. Министр внутренних дел Дмитрий Кулеба заявил, что такого не было за все 30 лет независимости.

Также СНБО поручил Кабмину разобраться с состоянием дел "Укрзализныци". В случае необходимости могут принять кардинальные, в том числе кадровые решения.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией