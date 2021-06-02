Новый главный санврач, цены на бензин вверх, гражданство для россиян – главные новости СЕГОДНЯ

Итоги дня 2 июня. Коллаж "Сегодня"
В Украине новый главный санврач, переселенцам стало легче получить права, а россиянам гражданство – сайт "Сегодня" собрал самые важные новости среды,2 июня.
Новый главный санврач
Игорь Кузин. Фото: открыт источники
Кабинет министров назначил заместителя министра здравоохранения Игоря Кузина новым главным санитарным врачома Украины.
"Легко не будет, но знаю, что вместе сможем реализовать все запланировано. Работаем!" – написал глава Минздрава Виктор Ляшко в своем Facebook.
Кабмин поднял цены на бензин и дизель
"Заправки онлайн" оказались разводом / Фото: Reuters/Mohamed Azakir
Кабмин внес изменения в государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо, реализуемые через сеть автозаправочных станций.
Теперь средняя стоимость топлива "Нафтогазом" рассчитывается с учетом затрат на внешнее логистическое обеспечение и другие расходы, предусмотренные внешнеэкономическим договором, в сумме 27 долл. США за тонну.
Украинское гражданство для россиян
/ Фото: Getty Images
Кабинет Министров планирует утвердить законопроект, упрощающий получение украинского гражданства для россиян.
Речь идет о гражданах РФ, которые подвергались политическим преследованиям, а также иностранцах, принимавших участие в войне на Донбассе в составе ВСУ.
Побочка после вакцины Pfizer
REUTERS/Dado Ruvic
Вторая доза вакцины против коронавируса Pfizer может вызывать миокардит – воспаление сердечной мышцы, считают эксперты Минздрава Израиля.
Как отмечается, воспаление наблюдается в основном у молодых мужчин, получивших вакцину COVID-19 Pfizer в Израиле.
Зеленский созывает СНБО
Владимир Зеленский / Фото: REUTERS/Gleb Garanich
В пятницу, 4 июня, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.Среди прочего, планируют обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины и др.
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