Новый год на карантине. Список главных правил и изменений

В Украине уже вовсю готовятся к встрече Нового года. Власти по этому поводу даже временно изменили карантинные ограничения. "Сегодня" собрали списки главных правил, которые будут действовать на праздник, в частности, в ночь с 31 декабря на 1 января.
Общие правила
- Носите маски в общественных местах.
- Не собирайтесь большими компаниями.
- Если плохо себя чувствуете, оставайтесь дома.
Рестораны
- Заведения общественного питания будут работать до 7 утра.
- Посетителям нужно быть в маске и придерживаться дистанции.
- За одним столом должны сидеть не более четырех человек.
- Банкеты, публичные мероприятия в заведениях общественного питания запрещены.
Транспорт
- В Киеве работу метро продлят до 2:00, а в Харькове – до 3:00.
- В Киеве во избежание скопления людей станции метро могут закрывать. Возможно закрытие на вход станций "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь".
- Столичный фуникулер будет работать всю новогоднюю ночь.
- Наземный транспорт останавливать не будут.
- Сохраняется ограничение по числу пассажиров: не больше количества сидячих мест.
- Поезда и самолеты продолжат осуществлять внутренние и международные рейсы.
Как не заразиться. Рекомендации Минздрава
- Лучше праздновать дома, чем в общественных местах.
- Ограничьте количество гостей, с которыми будете праздновать.
- Избегайте рукопожатий и объятий.
- Если в семье есть заразившийся коронавирусом или с подозрением на COVID-19, лучше отменить праздник и оставаться дома.
Также читайте советы вирусолога о том, как защититься от коронавируса и не испортить новогодние праздники.
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