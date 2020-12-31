Новый год на карантине. Список главных правил и изменений

В Украине уже вовсю готовятся к встрече Нового года. Власти по этому поводу даже временно изменили карантинные ограничения. "Сегодня" собрали списки главных правил, которые будут действовать на праздник, в частности, в ночь с 31 декабря на 1 января.

Общие правила

Носите маски в общественных местах.

Не собирайтесь большими компаниями.

Если плохо себя чувствуете, оставайтесь дома.

Рестораны

Заведения общественного питания будут работать до 7 утра.

Посетителям нужно быть в маске и придерживаться дистанции.

За одним столом должны сидеть не более четырех человек.

Банкеты, публичные мероприятия в заведениях общественного питания запрещены.

Транспорт

В Киеве работу метро продлят до 2:00, а в Харькове – до 3:00.

В Киеве во избежание скопления людей станции метро могут закрывать. Возможно закрытие на вход станций "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь".

Столичный фуникулер будет работать всю новогоднюю ночь.

Наземный транспорт останавливать не будут.

Сохраняется ограничение по числу пассажиров: не больше количества сидячих мест.

Поезда и самолеты продолжат осуществлять внутренние и международные рейсы.

Как не заразиться. Рекомендации Минздрава

Лучше праздновать дома, чем в общественных местах.

Ограничьте количество гостей, с которыми будете праздновать.

Избегайте рукопожатий и объятий.

Если в семье есть заразившийся коронавирусом или с подозрением на COVID-19, лучше отменить праздник и оставаться дома.

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Также читайте советы вирусолога о том, как защититься от коронавируса и не испортить новогодние праздники.

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