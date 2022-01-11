Новый год – новая декларация? Нужно ли переподписывать договор с семейным врачом

Начало нового года не означает, что пациентам нужно переподписывать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром. Декларация заключается бессрочно.
Об этом напомнили в Национальной Службе Здоровья Украины (НСЗУ).
Что делать, если решили сменить врача
В таком случае не следует разрывать декларацию с предыдущим. При подписании новой декларации данные о ней вносятся в электронную систему и старая декларация автоматически аннулируется.
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Нет ограничений на заключение новых деклараций. Можно менять врача столько раз, сколько считаете нужным, закон этого не запрещает. В то же время именно длительные отношения врача и пациента полезны для обоих.
В каких случаях прекращается действие декларации
- Если пациент хочет сменить врача, он просто подает новую декларацию новому специалисту. Старая декларация аннулируется автоматически.
- По желанию пациента можно просто прекратить действие декларации. Для этого необходимо подать заявление в НСЗУ о его прекращении.
- Декларация прекращает действовать в случае ликвидации юридического лица или ФЛП того учреждения, в котором оно подано. Кроме случаев преобразования юридического лица: в таком случае декларация действует и считается поданной новому юридическому лицу.
- Когда доктор и медицинское учреждение прекращают трудовые отношения, декларации, представленные к этому врачу в этом заведении, прекращают действовать. Если ваш доктор уволился, нужно подать декларацию к другому врачу.
- Должна прекратить действие декларация с врачом, которому суд запретил заниматься медицинской деятельностью.
- Если пациент не выполняет медицинские предписания или правила медицинского учреждения, доктор может отказаться от его ведения, если это не угрожает жизни пациента и здоровью населения. В этом случае заведение инициирует процедуру прекращения декларации.
- Декларация несовершеннолетнего пациента с педиатром прекращает действовать в день его 18-летия, следовательно, следует подписать новую с терапевтом или семейным врачом.
- Декларация аннулируется при смерти врача или пациента.
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