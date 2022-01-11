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Новый год – новая декларация? Нужно ли переподписывать договор с семейным врачом

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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11 января, 15:47
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В Украине нет ограничений на заключение новых деклараций, семейных врачей можно менять множество раз
Если пациент хочет сменить врача, он просто подает новую декларацию новому специалисту.
Если пациент хочет сменить врача, он просто подает новую декларацию новому специалисту. / Фото: Коллаж: Сегодня

Начало нового года не означает, что пациентам нужно переподписывать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром. Декларация заключается бессрочно.

Об этом напомнили в Национальной Службе Здоровья Украины (НСЗУ).

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Что делать, если решили сменить врача

В таком случае не следует разрывать декларацию с предыдущим. При подписании новой декларации данные о ней вносятся в электронную систему и старая декларация автоматически аннулируется.

Нет ограничений на заключение новых деклараций. Можно менять врача столько раз, сколько считаете нужным, закон этого не запрещает. В то же время именно длительные отношения врача и пациента полезны для обоих.

В каких случаях прекращается действие декларации

  • Если пациент хочет сменить врача, он просто подает новую декларацию новому специалисту. Старая декларация аннулируется автоматически.
  • По желанию пациента можно просто прекратить действие декларации. Для этого необходимо подать заявление в НСЗУ о его прекращении.
  • Декларация прекращает действовать в случае ликвидации юридического лица или ФЛП того учреждения, в котором оно подано. Кроме случаев преобразования юридического лица: в таком случае декларация действует и считается поданной новому юридическому лицу.
  • Когда доктор и медицинское учреждение прекращают трудовые отношения, декларации, представленные к этому врачу в этом заведении, прекращают действовать. Если ваш доктор уволился, нужно подать декларацию к другому врачу.
  • Должна прекратить действие декларация с врачом, которому суд запретил заниматься медицинской деятельностью.
  • Если пациент не выполняет медицинские предписания или правила медицинского учреждения, доктор может отказаться от его ведения, если это не угрожает жизни пациента и здоровью населения. В этом случае заведение инициирует процедуру прекращения декларации.
  • Декларация несовершеннолетнего пациента с педиатром прекращает действовать в день его 18-летия, следовательно, следует подписать новую с терапевтом или семейным врачом.
  • Декларация аннулируется при смерти врача или пациента.

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