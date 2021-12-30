Новый год за границей. Какие страны открыты для украинцев – список и правила

Из-за нового штамма "Омикрон" страны все чаще меняют правила въезда. На сегодняшний день украинцы могут посетить многие европейские страны, но при этом необходимо соблюдать несколько условий.
Подробнее о том, как и куда могут улететь украинцы, читайте далее в материале "Сегодня".
Только с вакцинацией от коронавируса
- Испания
- Германия
- Латвия
- Эстония
- Литва
- Словакия
Вакцинация от коронавируса/тест
- Венгрия
- Монако
Вакцинация/тест/сертификат о выздоровлении
- Болгария
- Сербия
- Хорватия
- Босния и Герцеговина
- Молдова
- Албания
- Северная Македония
- Турция
- Словения
- Черногория
- Люксембург
- Андорра
Вакцинация/сертификат о выздоровлении и тест
- Португалия
- Австрия
- Чехия
- Ирландия
- Исландия
- Румыния
Вакцинация и тест
- Франция
- Швеция
- Финляндия
- Польша
- Бельгия
Вакцинация и дополнительные требования после прибытия
- Норвегия
Вакцинация, тест и дополнительные требования после прибытия
- Швейцария
- Нидерланды
- Лихтенштейн
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Украинцы могут посетить многие страны. Фото: ezdili-znaem.com
Тест и дополнительные требования после прибытия
- Кипр
- Великобритания
- Греция
- Дания
Вакцинация/тест и дополнительные требования после прибытия
- Грузия
Куда украинцам въезд запрещен?
- Италия
- Мальта
- Беларусь
- Сан-Марино