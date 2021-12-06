Новый карантин и все меньше больных: рассказываем о COVID-ситуации в Украине

С сегодняшнего дня в Украине серьезно ужесточаются правила карантина – новые ограничения преимущественно касаются невакцинированных украинцев. В то же время, количество больных за последние сутки наименьшее почти за 2,5 последних месяца.
Новости "Сегодня" рассказывают самое главное о COVID-ситуации в Украине.
Статистика коронавируса
За минувшие сутки, 5 декабря, в Украине зафиксировано 4478 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 429, медработников – 52).
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При этом госпитализированы – 1 660 человек, умерли – 239, выздоровели – 9 082 человека.
Меньше всего больных с конца сентября
Последний раз меньшее количество новых случаев за сутки фиксировали почти 2,5 месяца назад – 27 сентября обнаружили 3007 новых больных. С этого дня показатели заболеваемости стремительно росли.
Своего пика они достигли 4 ноября – тогда за сутки было 27 377 больных коронавирусом. В последнее время статистика пошла на убыль, ситуация нормализуется.
Количество заболеваний в регионах за 5 декабря:
- г. Киев – 704;
- Винницкая область – 205;
- Волынская область – 212;
- Днепропетровская область – 133;
- Донецкая область – 290;
- Житомирская область – 296;
- Закарпатская область – 60;
- Запорожская область – 221;
- Ивано-Франковская область – 81;
- Киевская область – 202;
- Кировоградская область – 117;
- Луганская область – 9;
- Львовская область – 214;
- Николаевская область – 203;
- Одесская область – 178;
- Полтавская область – 218;
- Ровенская область – 96;
- Сумская область – 99;
- Тернопольская область – 123;
- Харьковская область – 214;
- Херсонская область – 20;
- Хмельницкая область – 80;
- Черкасская область – 278;
- Черновицкая область – 100;
- Черниговская область – 125.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Новый карантин
С 6 декабря в Украине стали действовать новые карантинные правила.
Работать могут только те общественные учреждения, где все сотрудники имеют по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 или действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.
Посещать такие заведения разрешается только людям, которые также получили по крайней мере одну дозу вакцины. Кроме документа о вакцинации, для посещения заведения подойдет и действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.
Что изменилось: ранее заведения имели возможность выбирать формат работы: не проверять COVID-документы, но соблюдать ограничения желтого уровня или проверять документы, но работать без соблюдения соответствующих норм. С 6 декабря такая опциональность не предусмотрена: все заведения должны проверять наличие COVID-документов как у сотрудников, так и у посетителей.
Таким образом новые ограничения коснулись преимущественно невакцинированных украинцев .
Разница между карантином в красной и желтой зоне
Основное отличие заключается в использовании документов о получении прививки.
Если на желтом уровне эпиднебезопасности можно использовать документ о получении одной дозы вакцины (желтый COVID-сертификат или справка 063-О), на красном – только документ о получении полного курса вакцинации (зеленый COVID-сертификат, международное свидетельство о вакцинации).
Совместное: отрицательный тест или сертификат о выздоровлении разрешается использовать на обоих уровнях эпиднебезопасности.
Некоторые желтые сертификат уже не действуют
Важно, что с 6 декабря срок действия желтого COVID-сертификата будет уменьшен до 30 дней. Раньше он составлял 120 дней.
Это означает, что на 31 день сертификат о получении первой дозы вакцины против COVID-19 будет недействительным.
Карантинные зоны в Украине
Красная зона
- Киев
- Винницкая область
- Волынская область
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Ровенская область
- Сумская область
- Херсонская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черниговская область
Оранжевая зона
- Полтавская область
Желтая зона
- Тернопольская область
- Кировоградская область
- Черновицкая область
- Харьковская область
- Закарпатская область
Раньше мы писали:
- С 3 декабря Украина усилила обязательный карантин для путешественников из стран, где распространяется новый штамм коронавируса "Омикрон".
- В Украине усиливают карантин для невакцинированных в желтых зонах. Кроме того, новые правила ввели и в учебных заведениях.