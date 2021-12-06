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Новый карантин и все меньше больных: рассказываем о COVID-ситуации в Украине

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
6 декабря, 09:05
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За последние сутки зафиксировали меньше всего новых больных с конца сентября
В Украине зафиксировано 4478 новых случаев коронавируса.
В Украине зафиксировано 4478 новых случаев коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

С сегодняшнего дня в Украине серьезно ужесточаются правила карантина – новые ограничения преимущественно касаются невакцинированных украинцев. В то же время, количество больных за последние сутки наименьшее почти за 2,5 последних месяца.

Новости "Сегодня" рассказывают самое главное о COVID-ситуации в Украине.

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Статистика коронавируса

За минувшие сутки, 5 декабря, в Украине зафиксировано 4478 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 429, медработников – 52).

При этом госпитализированы – 1 660 человек, умерли – 239, выздоровели – 9 082 человека.

Меньше всего больных с конца сентября

Последний раз меньшее количество новых случаев за сутки фиксировали почти 2,5 месяца назад – 27 сентября обнаружили 3007 новых больных. С этого дня показатели заболеваемости стремительно росли.

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Своего пика они достигли 4 ноября – тогда за сутки было 27 377 больных коронавирусом. В последнее время статистика пошла на убыль, ситуация нормализуется.

Количество заболеваний в регионах за 5 декабря:

  • г. Киев – 704;
  • Винницкая область – 205;
  • Волынская область – 212;
  • Днепропетровская область – 133;
  • Донецкая область – 290;
  • Житомирская область – 296;
  • Закарпатская область – 60;
  • Запорожская область – 221;
  • Ивано-Франковская область – 81;
  • Киевская область – 202;
  • Кировоградская область – 117;
  • Луганская область – 9;
  • Львовская область – 214;
  • Николаевская область – 203;
  • Одесская область – 178;
  • Полтавская область – 218;
  • Ровенская область – 96;
  • Сумская область – 99;
  • Тернопольская область – 123;
  • Харьковская область – 214;
  • Херсонская область – 20;
  • Хмельницкая область – 80;
  • Черкасская область – 278;
  • Черновицкая область – 100;
  • Черниговская область – 125.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Новый карантин

С 6 декабря в Украине стали действовать новые карантинные правила.

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Работать могут только те общественные учреждения, где все сотрудники имеют по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 или действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Посещать такие заведения разрешается только людям, которые также получили по крайней мере одну дозу вакцины. Кроме документа о вакцинации, для посещения заведения подойдет и действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Что изменилось: ранее заведения имели возможность выбирать формат работы: не проверять COVID-документы, но соблюдать ограничения желтого уровня или проверять документы, но работать без соблюдения соответствующих норм. С 6 декабря такая опциональность не предусмотрена: все заведения должны проверять наличие COVID-документов как у сотрудников, так и у посетителей.

Таким образом новые ограничения коснулись преимущественно невакцинированных украинцев .

Разница между карантином в красной и желтой зоне

Основное отличие заключается в использовании документов о получении прививки.

Если на желтом уровне эпиднебезопасности можно использовать документ о получении одной дозы вакцины (желтый COVID-сертификат или справка 063-О), на красном – только документ о получении полного курса вакцинации (зеленый COVID-сертификат, международное свидетельство о вакцинации).

Совместное: отрицательный тест или сертификат о выздоровлении разрешается использовать на обоих уровнях эпиднебезопасности.

Некоторые желтые сертификат уже не действуют

Важно, что с 6 декабря срок действия желтого COVID-сертификата будет уменьшен до 30 дней. Раньше он составлял 120 дней.

Это означает, что на 31 день сертификат о получении первой дозы вакцины против COVID-19 будет недействительным.

Карантинные зоны в Украине

Красная зона

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Ровенская область
  • Сумская область
  • Херсонская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черниговская область

Оранжевая зона

  • Полтавская область

Желтая зона

  • Тернопольская область
  • Кировоградская область
  • Черновицкая область
  • Харьковская область
  • Закарпатская область

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